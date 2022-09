Lieke Martens heeft vrijdag een uitstekend debuut voor haar nieuwe club Paris Saint-Germain beleefd. De linksbuiten scoorde in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen al na vijf minuten en had daarmee een belangrijk aandeel in de 2-0-zege op ASJ Soyaux-Charente.

De 29-jarige Martens was in de vijfde minuut het eindstation van een vloeiende aanval van PSG. De aanvaller hoefde de bal alleen maar voor een leeg doel binnen te tikken en faalde daar niet in. Kadidiatou Diani bepaalde de eindstand op 2-0.

Martens moest afgelopen week de interlandperiode bij Oranje nog aan haar voorbij laten gaan vanwege een voetblessure, die ze opliep tijdens het teleurstellend verlopen EK in Engeland. Zonder Martens greep de ploeg van bondscoach Andries Jonker ten koste van IJsland een ticket voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. In Utrecht werd het 1-0 door een goal in blessuretijd.

Vlak voor het EK maakte Martens bekend dat ze FC Barcelona na vijf jaar transfervrij ging verruilen voor Paris Saint-Germain. De aanvaller tekende een driejarig contract in Parijs, waar ze naar verluidt 250.000 euro per jaar gaat verdienen. Voor Martens was de kortere afstand tot haar familie in Nederland de voornaamste reden om naar Frankrijk te verhuizen.

Martens hoopt in Parijs weer op te bloeien na een moeizame periode. De ster van het EK van 2017 kwakkelt al enkele jaren met blessures, waardoor ze ook geen indruk kon maken tijdens het EK in Engeland. Bij FC Barcelona was ze afgelopen seizoen wel goed voor 22 goals en 18 assists, maar de club is al jaren een klasse apart in de Spaanse competitie.

Afgelopen seizoen eindigde PSG ver achter kampioen Olympique Lyonnais als tweede in de Division 1 Féminine. Bij Lyon, dat ook de Champions League won, staan Oranje-internationals Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola onder contract.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het doelpunt van Lieke Martens te bekijken.