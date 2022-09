Koploper PEC Zwolle heeft vrijdag niet weten te winnen van Willem II in de Keuken Kampioen Divisie. De Zwollenaren speelden een helft met een man meer, maar bleven steken op een 2-2 gelijkspel na met 0-2 achter te hebben gestaan. Dirk Kuijt en ADO voorkwamen een nieuwe blamage met een doelpunt in de slotfase.

PEC Zwolle keek in de topper tegen Willem II al in de dertiende minuut tegen een 0-2-achterstand aan door doelpunten van Max Svensson en Lucas Woudenberg. Uiteindelijk ging het toch helemaal mis voor de kwakkelende bezoekers.

Erik Schouten trok in de veertigste minuut aan de noodrem en kreeg daarvoor rood van scheidsrechter Danny Makkelie. Nog voor rust kwam PEC Zwolle op 2-2. Lennart Thy benutte een strafschop na een ongelukkige handsbal van Willem II en Tomislav Mrkonjic tekende voor de gelijkmaker. Daar bleef het ook bij in Zwolle, ook al speelde PEC de gehele tweede helft met een man meer.

Door het gelijkspel ziet koploper PEC Zwolle de voorsprong verdampen. Tot de vijfde speeldag was alleen de ploeg van trainer Dick Schreuder nog foutloos in de Keuken Kampioen Divisie. Door een knappe 5-0-zege op MVV is FC Eindhoven nu langszij gekomen met PEC. Beide clubs hebben zestien punten.

ADO en de deze zomer aangetreden trainer Kuijt bleven tegen Jong AZ een nieuwe nederlaag bespaard. ADO kwam na 29 minuten spelen op voorsprong via Joël Zwarts, maar Jong AZ draaide na rust de achterstand om in een voorsprong. In de 83e minuut viel de 1-2 van Zico Burgmeester.

Even daarvoor had Jordy Wehrmann namens ADO een rode kaart gekregen. Met tien man kwamen de Hagenaars in de negentigste minuut wel langszij via Amar Catic, die daarmee de vijfde nederlaag van het seizoen voor ADO voorkwam. De ambitieuze club won deze jaargang alleen nog van Jong Ajax (4-0), waardoor de positie van Kuijt onder druk staat. ADO bezet de zeventiende plek met vier punten uit zes duels.

Heracles wint in spektakelstuk van VVV

Heracles Almelo won in een spectaculaire wedstrijd met 5-3 van VVV-Venlo. Heracles leidde al snel met 2-0 op Erve Asito, maar VVV kwam terug tot 2-2. Vervolgens liep Heracles uit naar 4-2 en was het duel in Almelo beslist. Door de zege staat de degradant van vorig seizoen nu derde in de Keuken Kampioen Divisie.

De Graafschap bleef in de slotfase tegen NAC Breda een nieuwe domper bespaard. Dankzij een doelpunt van Danzell Gravenberch drie minuten voor tijd werd het 1-1 op De Vijverberg. Onder de nieuwe trainer Adrie Poldervaart beleeft De Graafschap een teleurstellende start met vijf punten uit zes duels.

Jong FC Utrecht stond de rode lantaarn in de Keuken Kampioen Divisie af aan FC Den Bosch. De beloften van Darije Kalezic boekten tegen Helmond Sport (2-0) de eerste zege van het seizoen, terwijl FC Den Bosch met 2-1 onderuitging tegen FC Dordrecht.

Jong Ajax bleef steken op een 1-1-gelijkspel tegen TOP Oss, terwijl Jong PSV in extremis een zege uit handen gaf tegen Roda JC. Door een doelpunt van Dylan Vente in de 97e minuut werd het 1-1 in Limburg. Telstar pakte juist de driepunter tegen Almere City met een treffer in de 96e minuut.