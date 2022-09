Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond bij FC Volendam de eerste competitiezege van het seizoen geboekt. De ploeg van coach René Hake won met 2-3 dankzij twee doelpunten van Bas Kuipers, die in zijn voorgaande 118 Eredivisie-wedstrijden nog niet had gescoord.

Door de nederlaag blijft Volendam met vier punten uit zes duels op de zestiende plek in de Eredivisie steken. Go Ahead, de nummer zeventien van de ranglijst, nadert Volendam tot één punt. Alleen Fortuna Sittard is nu nog puntloos in de Eredivisie.

Go Ahead verloor de eerste vijf competitiewedstrijden, waardoor de formatie van Hake met weinig vertrouwen afreisde naar Volendam. Toch konden de bezoekers halverwege de eerste helft juichen dankzij Bobby Adekanye. Een afgeslagen corner belandde voor de voeten van de aanvaller, die met een knal de 0-1 maakte.

Lang kon Go Ahead niet genieten van de voorsprong. Carel Eiting pikte na een half uur spelen de bal bij de rand van het strafschopgebied op en schoot in de verre hoek raak. Het betekende het duizendste doelpunt van Volendam in de Eredivisie. Volendam is hiermee de twintigste club die deze grens bereikt.

Vreugde bij Go Ahead Eagles na de eerste goal van Bas Kuipers. Vreugde bij Go Ahead Eagles na de eerste goal van Bas Kuipers. Foto: Pro Shots

Kuipers rondt alert af bij scrimmage

Na de pauze creëerde Volendam enkele kansen, maar Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange hield zijn doel lange tijd schoon. Kuipers maakte een kwartier voor tijd, tegen de verhouding in, de 1-2 voor Go Ahead.

De aanvoerder was bij een corner alert en rondde bij een scrimmage goed af. Het betekende het eerste Eredivisie-doelpunt van Kuipers in 119 wedstrijden.

Even later zorgde Kuipers voor de beslissing. De verdediger ontsnapte bij een corner wederom aan de aandacht van de defensie van Volendam en kon met een halve omhaal de 1-3 tegen de touwen werken. In blessuretijd kopte Robert Mühren nog de 2-3 binnen namens de thuisploeg, maar daar bleef het bij in Volendam.