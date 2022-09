Fortuna Sittard heeft Julio Velázquez aangesteld als nieuwe trainer. De veertigjarige Spanjaard heeft voor een jaar getekend bij de Limburgers. Velázquez is de opvolger van de ontslagen Sjors Ultee.

Velázquez was eerder als coach werkzaam voor onder meer Villarreal, Udinese en Deportivo Alavés. De coach zal de uitwedstrijd tegen NEC zaterdag vanaf de tribunes bijwonen. Maandag zal Velázquez voor het eerst op het trainingsveld van Fortuna staan.

"Ik heb in de afgelopen periode de selectie aandachtig geanalyseerd", reageert Velázquez op de site van de hekkensluiter van de Eredivisie. "Er staat een groep met enorm veel potentie, de stand op de ranglijst geeft mijns inziens een vertekend beeld."

"Natuurlijk neemt de positie druk met zich mee, maar daarvoor moet je niet weglopen. We moeten met z'n allen aan het gezamenlijke doel werken om deze club hogerop te brengen", besluit de Spanjaard, die assistent-trainer Jaime Mut, performance coach Javier Chocarro en data-analist Miguel Pérez meeneemt naar Sittard.

'Julio maakte indruk in zijn presentatie'

Technisch manager Sjoerd Ars zegt dat de club met verschillende trainers heeft gesproken na het vertrek van Ultee. "Julio maakte in zijn presentatie indruk door de manier waarop hij ons team had geanalyseerd, met daarin de pijnpunten, maar zeer zeker ook de mogelijkheden."

"We zijn overtuigd dat hij op dit moment de juiste man is om energie, tactische discipline en intensiteit in ons team te gaan brengen. Als we dat met z'n allen kunnen bewerkstelligen, gaan we de onderste regionen hopelijk snel verlaten", aldus Ars.

Fortuna heeft afgelopen transferperiode veel spelers naar Sittard gehaald, onder wie de Turkse spits Burak Yilmaz. De prestaties van de Limburgse club vallen echter tegen. Na vijf nederlagen op rij staat Fortuna laatste in de Eredivisie. Door de slechte seizoensstart moest Ultee al na drie speelrondes het veld ruimen.