Het is het eerste doelpunt dit seizoen van Adekanye, die een bijzondere carrière kent. De 23-jarige aanvaller speelde in de jeugd voor Ajax, FC Barcelona, PSV en Liverpool, waarna hij namens Lazio tot elf wedstrijden kwam in de Serie A. Hij kwam vervolgens uit voor Cadiz in Spanje, ADO Den Haag, FC Crotone in Italië en is nu dus neergestreken bij Go Ahead.