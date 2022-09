PSV gaat de komende jaren intensief samenwerken met het Amerikaanse Austin FC, zo hebben ze vrijdag bekendgemaakt De twee clubs gaan kennis delen op voetbaltechnisch gebied, om zo hun positie in het internationale voetballandschap versterken.

De handtekeningen werden vrijdag gezet onder toeziend oog van koningin Máxima, die momenteel op werkreis is in de Verenigde Staten. Koning Willem is vanwege een longontsteking in Nederland gebleven.

"Internationalisering is een belangrijke pijler van PSV", zegt commercieel directeur Frans Janssen op de clubsite over de samenwerking met Austin FC.

"Austin FC is een jonge profclub met potentieel en een groot achterland. Dat maakt het een interessante partner. Door wederzijds onze voetbalkennis te delen, kunnen beide clubs groeien", aldus Janssen.

De clubs willen onder meer kennis delen op het gebied van scouting, opleiding en educatie. "De gesprekken die wij met PSV voerden, hebben grote indruk achtergelaten", zegt technisch directeur Claudio Reyna van Austin FC.

"Het voetbal in Amerika groeit hard", vervolgt de 112-voudig Amerikaans international. "PSV is zich daarvan bewust en ik ben ervan overtuigd dat de club daar dankzij deze samenwerking van kan profiteren."

Austin FC is de jongste profclub uit het zuiden van de Verenigde Staten en heeft met oud-Ajacied Danny Hoesen een Nederlandse aanvaller onder contract staan. De club speelt sinds 2021 in de Western Conference van de MLS, de hoogste Amerikaanse competitie. Daarin staat het op dit moment op de tweede plaats.