Ajax gaat het contract van algemeen directeur Edwin van der Sar verlengen tot medio 2025, meldt de club vrijdag. De huidige verbintenis van de oud-doelman loopt tot november 2023.

De herbenoeming zal op 11 november officieel worden tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, waarna Van der Sar dus nog minimaal drie jaar doorgaat bij Ajax.

De Noordwijker keerde in 2012 als directeur marketing terug bij de Amsterdamse club, waarmee hij in de jaren negentig als speler grote successen vierde. Vier jaar later werd hij algemeen directeur en daarmee ook voorzitter van het directieteam.

De afgelopen jaren kende Ajax goede jaren, met onder meer drie landstitels en overwintering in de Champions League in de seizoenen 2018/2019 en 2021/2022. Van der Sar zegt bij de bekendmaking van zijn aanstaande contractverlenging dat de club gegroeid is, maar dat zijn werk nog niet klaar is.

"Ons doel is structureel deel uitmaken van de internationale top", vertelt de 51-jarige Van der Sar op de site van Ajax. "Vanaf 2024 verandert de opzet van de Europese toernooien en wij willen jaarlijks meedoen aan de veranderde Champions League. Die reis is nog niet ten einde en ik wil daar graag mijn bijdrage aan blijven leveren."

Edwin van der Sar viert de overwinning op Juventus in de kwartfinales van de Champions League in 2019. Edwin van der Sar viert de overwinning op Juventus in de kwartfinales van de Champions League in 2019. Foto: Getty Images

'We zijn er nog niet'

President-commissaris Leen Meijaard is blij dat Van der Sar langer doorgaat bij Ajax. Hij benadrukt dat zowel de club als de directeur de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling heeft gemaakt.

"Nadat Edwin de promotie had gemaakt van marketingdirecteur naar CEO, heeft hij zich enorm verbreed: van commercie naar algemene zaken en met het laatste half jaar ook de technische zaken erbij. Ajax heeft in de zes jaar onder zijn leiderschap een zeer succesvolle periode gekend. De stap in de richting van de Europese top is gezet, maar we zijn er nog niet", zegt Meijaard, die denkt dat de club met Van der Sar verder kan groeien.

"Met Edwins ervaring, kennis, kunde en internationale netwerk hopen wij ook de laatste stap te kunnen zetten. Wij zijn blij dat hij ervoor gekozen heeft nog drie jaar te blijven."