PSV-trainer Ruud van Nistelrooij hoopt dat zijn ploeg de wisselvalligheid in wedstrijden snel van zich afschudt. De Eindhovenaren gingen vorige week in de Eredivisie met 2-1 onderuit bij FC Twente en speelden donderdag zeer teleurstellend met 1-1 gelijk tegen het Noorse FK Bodø/Glimt in de Europa League.

"Het spel aan de bal kan beter. Het is te wisselvallig. We hebben goede momenten, maar die wisselen we af met slordigheden", vertelde Van Nistelrooij vrijdag tijdens een persmoment in de aanloop naar het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk van zondag.

PSV zette recent Excelsior (1-6) en FC Volendam (7-1) met ruime cijfers opzij, maar tegen oppositie van een zwaarder kaliber maakt de Europa League-deelnemer dit seizoen een povere tot zwakke indruk.

Naast de nederlaag tegen FC Twente en het tegenvallende gelijkspel tegen Bodø/Glimt liep de ploeg van Van Nistelrooij het hoofdtoernooi van de Champions League mis door een nederlaag tegen Rangers FC. "Ik kijk niet alleen naar twee duels, je kunt het seizoen niet neerzetten als een ramp, dat is kort door de bocht", zei de oefenmeester daar donderdagavond over.

Vrijdagochtend, in zijn vooruitblik op het treffen met RKC Waalwijk, haalde hij die uitspraak aan. "Ik bedoelde ermee te zeggen dat het alleen maar gaat over de laatste twee wedstrijden en het duel met Rangers FC. Dit seizoen hebben we ook een hoog niveau gehaald."

PSV moet achtervolgen na verlies tegen FC Twente

Na vijf duels bezit PSV twaalf punten, drie minder dan Ajax. Ook Feyenoord en AZ (beide dertien punten) staan in dit prille stadium van de competitie boven de Eindhovenaren.

Het duel tussen PSV en RKC Waalwijk in het Philips Stadion begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Serdar Gözübüyük.

