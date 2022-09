In de Premier League worden dit weekend geen wedstrijden gespeeld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Dat hebben de competitieorganisatoren vrijdag in overleg met de Britse overheid besloten.

"We willen op deze manier respect tonen voor de wijze waarop de koningin ons land heeft gediend", zegt Richard Masters, de competitiebaas van de Premier League. "Als onze langst dienende monarch is ze een inspiratie geweest."

Ook het duel van maandagavond tussen Leeds United en Nottingham Forest gaat niet door. Het Manchester United van manager Erik ten Hag zou zondag hebben moeten aantreden tegen Crystal Palace.

Door de duels van komend weekeinde in de overige profdivisies is ook een streep gegaan, zo heeft de English Football League (EFL) besloten. Bij de EFL zijn het Championship, de League One en de League Two aangesloten. Ook in de Schotse Premier League zijn alle wedstrijden van dit weekend afgelast.

De Engelse voetbalbond laat in een statement op Twitter weten dat het openingsweekend van het WSL-seizoen, de vrouwencompetitie in Engeland, ook is uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

Eerder al werden de wedstrijden in de Noord-Ierse competitie uit het programma gehaald.

Voor de Europa League-wedstrijd Manchester United-Real Sociedad werd donderdag een minuut stilte gehouden. Foto: Getty Images

Britse teams speelden donderdag nog wel in Europa

Donderdagavond kwamen de Britse teams in de Europese toernooien nog wel in actie. Zo verloor Manchester United in de Europa League met 0-1 van Real Sociedad. Na afloop vonden er wegens het overlijden van koningin Elizabeth geen persconferenties plaats.

Bij de wedstrijden van donderdagavond werd een minuut stilte gehouden voor de overleden koningin. Bij de duels die om 18.45 uur waren begonnen, vond dit plaats aan het begin van de tweede helft, kort nadat het nieuws bekend was geworden.

Het is nog onduidelijk of de Europese duels van de Britse teams komende week doorgaan. Dinsdag staat in de Champions League het duel tussen Liverpool en Ajax op het programma. Twee dagen later ontvangt Arsenal PSV in de Europa League.

Koningin Elizabeth overleed donderdag op 96-jarige leeftijd. Buckingham Palace kondigde vrijdagochtend een periode van rouw aan, die duurt tot zeven dagen na de uitvaart. De datum van de uitvaart wordt later bekendgemaakt.