Bij de rellen op de tribunes tussen fans van OGC Nice en 1. FC Köln zijn donderdag 32 mensen gewond geraakt. Een van de gewonden ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De aftrap van de Conference League-wedstrijd tussen de twee clubs werd donderdagavond uitgesteld vanwege de confrontaties tussen de supportersgroepen.

In het Allianz Riviera-stadion liep het een uur voor het Conference League-duel (1-1) flink uit de hand. Gemaskerde supporters van FC Köln drongen door tot de thuisvakken met Nice-supporters. Beide supportersgroepen waren gewapend met onder andere stoelen, ijzeren staven en vuurwerk.

Persbureau AFP meldt dat er tijdens de rellen 32 mensen gewond zijn geraakt, waaronder twee politieagenten en een steward.

Een van de gewonden is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Fransman viel van de tribune een meter of vijf naar beneden.

De supportersgroepen werden door politie en beveiligers tot de orde geroepen. Foto: AP

'Het moest een voetbalfeest worden'

"Ik ben sprakeloos", reageerde FC Köln-directeur Christian Keller. "De woorden die in me opkomen, zijn woorden die ik niet kan zeggen. Alles was ingesteld op het vieren van een groot voetbalfeest. Wat volgde was een ramp."

Keller geeft aan dat zijn club hard gaat optreden tegen het wangedrag van de supporters. "Iedereen die we identificeren, ongeacht de schuldvraag, zullen we uit ons stadion weren."

De Duitse club bood in een verklaring op Twitter excuses aan. "We veroordelen iedere vorm van geweld en staan voor respectvol gedrag en een sportieve omgang met elkaar. Het spijt ons ook zeer voor alle vreedzame fans."

De Franse politie zette uiteindelijk meer dan 650 agenten in om de orde te herstellen. Zeshonderd bewakers schoten tijdens de rellen te hulp.