AZ won de uitwedstrijd tegen Dnipro-1 (0-1) donderdagavond dankzij een treffer van Dani de Wit. Trainer Pascal Jansen beseft dat zijn ploeg een stuk beter kan dan ze tegen de Oekraïeners liet zien, maar koestert ook de punten.

Doelpuntenmaker De Wit was voor de camera van ESPN verbaasd toen hem verteld werd dat zijn winnende treffer ook de eerste doelpoging tussen de palen was. "Dat is niet best. In de eerste helft hadden we het heel moeilijk, zoals je dat vaker hebt in Europese uitwedstrijden."

De wedstrijd in het Slowaakse Kosice - de wedstrijd werd daar gespeeld vanwege de oorlog in Oekraïne - bood bijzonder weinig spektakel, met slechts twaalf doelpogingen. Dnipro liet het initiatief zoals verwacht aan AZ.

De Alkmaarders creëerden amper kansen, maar hadden wel controle over de wedstrijd. "Je speelt tegen ploegen die voor het doel gaan hangen, stugge ploegen. Het spel moet beter, maar dat we winnen is het belangrijkst", zei matchwinner De Wit.

Na een fraaie voorzet van invaller Yukinari Sugawara wist De Wit in de 63e minuut de bal binnen te tikken. "Ik weet dat Yuki een hele goede trap heeft en dat hij ze goed kan neerleggen. Deze viel goed en ik kon bijna niet missen."

AZ-aanvaller Jens Odgaard in actie tegen Dnipro-1. Foto: ANP

'Meer gecreëerd dan zij'

AZ-trainer Jansen was achteraf blij met het resultaat na een fysiek zware wedstrijd. "We spelen heel veel wedstrijden na elkaar, en dan moet je ervoor zorgen dat je goed voorbereid bent voor de fysieke strijd tegen deze gasten."

"We hebben meer gecreëerd dan zij, dus over het geheel hebben we denk ik verdiend gewonnen", zei Jansen. "We waren de eerste helft wel aan de voorzichtige kant. Iets overtuigender naar de goal toe mag wel."

Achterin kwam AZ amper in de problemen. Verdediger Maxim Dekker, die voorafgaand aan het duel gezonde spanning had, keek tevreden terug op zijn Europese debuut. "Mijn directe tegenstander van vandaag was fysiek wel iets sterker dan ik in de Eredivisie heb ervaren. Er zijn één of twee momenten die ik moet terugkijken, maar ik ben nu vooral heel blij dat we hier winnen en de nul houden."