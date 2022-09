Nederland ligt na de eerste duels in de groepsfase van de Europese toernooien nog altijd stevig op koers voor een tweede vast Champions League-ticket. De Eredivisie-delegatie veroverde net zoveel punten als concurrent Portugal en blijft comfortabel zesde.

De zeges van Ajax en AZ op respectievelijk Rangers FC en Dnipro-1 leverden bij elkaar 0,8 punt op voor de UEFA-coëfficiëntenlijst, op basis waarvan de UEFA de Europese tickets verdeelt. Het gelijkspel van PSV tegen Bodø/Glimt bracht 0,2 punt in het laatje. Feyenoord leverde deze keer geen bijdrage door het verlies bij Lazio.

In totaal veroverde Nederland de afgelopen dagen dus één punt, net zoveel als Portugal. De Primeira Liga zag zowel Benfica, Sporting CP als SC Braga zegevieren, terwijl FC Porto nipt zijn meerdere moest erkennen in Atlético Madrid in de Champions League.

Portugal moet elk punt echter door zes delen omdat dit land met liefst zes clubs aan de start stond van dit seizoen. Nederland begon deze campagne met vijf ploegen, waardoor zeges en gelijke spelen iets meer waard zijn. De Eredivisie-delegatie raakte tot nu toe alleen FC Twente kwijt.

In de cyclus 2018-2023 koestert nummer zes Nederland een voorsprong van ruim twee punten op Portugal.

Top 10 UEFA-coëfficiëntenlijst periode 2018-2023 1. Engeland - 90,284

2. Spanje - 80,712

3. Duitsland - 68,856

4. Italië - 62,926

5. Frankrijk - 51,664

6. Nederland - 50,100

7. Portugal - 48,049

8. Schotland - 35,200

9. België - 31,800

10. Oostenrijk - 31,800

Groot verschil tussen zesde en zevende plek

Het verschil tussen de zesde en de zevende positie is enorm: het land dat zesde staat is bijvoorbeeld met twee clubs actief in het hoofdtoernooi van de Champions League. Verder mag er dan nog een team deelnemen aan de voorronde van het elitetoernooi. De laatste keer dat Nederland met drie clubs van de partij was in de groepsfase van de Champions League was in het seizoen 2002/2003.

Nederland bezette na het afgelopen seizoen de zevende plaats, wat betekent dat alleen de kampioen van 2023 rechtstreeks mag deelnemen aan de Champions League. De nummer twee stroomt in in de derde voorronde van het miljardenbal.

De bekerwinnaar van dit seizoen doet mee aan de play-offs (de laatste voorronde) in de Europa League. De nummer drie maakt zijn opwachting in de derde kwalificatieronde van de Conference League en de winnaar van de play-offs geeft acte de présence in de tweede voorronde van het 'derde Europese toernooi'.

Ook de vijfde plaats van Frankrijk is trouwens nog niet uit het zicht van Nederland, al liep de Ligue 1 deze week wel een half punt uit.