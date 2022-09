Feyenoord-trainer Arne Slot heeft donderdag na de rampzalig verlopen eerste helft tegen Lazio, waarin zijn ploeg drie doelpunten incasseerde, geen donderspeech gehouden. Hoewel zijn ploeg na rust beter speelde en nog twee keer scoorde, kwam de overwinning geen moment meer in zicht.

Feyenoord kwam in Rome dramatisch uit de kleedkamer en stond al na een klein half uur spelen met 3-0 achter. Dat was ook de ruststand.

"In mijn optiek heeft het weinig zin om als een malloot te gaan schreeuwen en de spelers voor van alles uit te maken", zei Slot over zijn toespraak in de rust. Liever wees de trainer zijn spelers op concrete verbeterpunten.

"Ik heb ze gezegd dat als je het tempo van de tegenstander niet kunt bijbenen, je persoonlijkheid moet tonen en elkaar vooral niet moet laten vallen. Dat ging in de tweede helft gelukkig beter."

Feyenoord kwam na rust beter voor de dag dan in de eerste helft, maar incasseerde in de 63e minuut wel de 4-0 via Matías Vecino. Vervolgens kwam de ploeg van Slot nog knap terug tot 4-2, maar het maakte geen moment aanspraak op drie punten.

De Uruguayaan Matías Vecino juicht nadat hij Lazio tegen Feyenoord op een 3-0-voorsprong had gezet. De Uruguayaan Matías Vecino juicht nadat hij Lazio tegen Feyenoord op een 3-0-voorsprong had gezet. Foto: Getty Images

Kökçü niet blij met penaltynemer Giménez

De eerste goal van Feyenoord viel uit een strafschop, die werd benut door invaller Santiago Giménez. Aanvoerder Orkun Kökçü - normaal gesproken de vaste nemer - was niet blij met de keuze van de Mexicaan om zichzelf de penalty toe te eigenen.

"Er was een kleine discussie", zei Kökçü voor de camera van ESPN. "In de kleedkamer hebben we een lijst hangen met de eerste en tweede penaltynemer. Hij koos ervoor zijn eigen keuze te maken. Dat vind ik jammer."

De Feyenoord-aanvoerder miste vooral respect bij zijn ploeggenoot, die afgelopen zomer voor 4 miljoen euro overkwam van Cruz Azul. "Jammer dat hij gewoon zijn eigen ding doet. Hij kan scoren, dat is het probleem niet, het gaat mij meer om de regels en het respect naar elkaar", zei de international van Turkije.

De volgende Europa League-wedstrijd van Feyenoord is volgende week donderdag tegen Sturm Graz. De Oostenrijkers wonnen donderdag hun eerste groepswedstrijd tegen het Deense Midtjylland (1-0). Het enige doelpunt in die wedstrijd werd gescoord door de Hagenaar Emanuel Emegha.