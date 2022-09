Galatasaray heeft op de laatste dag van de Turkse transfermarkt vijf nieuwe spelers gepresenteerd. Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Yusuf Demir en Mathias Ross komen dit seizoen uit voor de Turkse club.

Icardi komt op huurbasis over van Paris Saint-Germain, waar de 29-jarige spits op een zijspoor was beland. De aanvaller maakte medio 2020 voor ongeveer vijftig miljoen euro de overstap van Internazionale naar PSG, maar kon in Parijs de hoge verwachtingen nooit waarmaken.

Mata sluit zich transfervrij aan bij Galatasaray na zijn vertrek bij Manchester United in juni. De 34-jarige middenvelder tekent voor één seizoen bij de huidige nummer 7 van de Süper Lig, met een optie voor nog een jaar.

Galatasaray heeft donderdag ook de komst van Rashica bevestigd. De aanvaller, tussen 2015 en 2018 actief voor Vitesse, wordt gehuurd van Norwich City. Buitenspeler Demir komt voor 6 miljoen euro over van Rapid Wien en verdediger Ross verlaat voor bijna 2 miljoen euro het Deense Aalborg voor een dienstverband bij 'Cim Bom'.

Eerder haalde Galatasaray al onder anderen Dries Mertens (Napoli) en Frederik Mitsjø (AZ). De club stelde vorig seizoen teleur met een dertiende plek in de Turkse competitie.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de presentatie van de vijf spelers te bekijken.