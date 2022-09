Manager Erik ten Hag heeft donderdag met Manchester United een slechte start van het Europa League-seizoen beleefd. De Engelse recordkampioen ging met 0-1 onderuit tegen Real Sociedad. De enige treffer werd ingeleid door een dubieuze handsbal van voormalig Ajax-speler Lisandro Martínez.

Na ruim een uur spelen wierp Martínez zichzelf in de baan van een schot van David Silva. Onderweg raakte de bal de arm van de verdediger, die deze zomer voor 57 miljoen euro overkwam van Ajax. De scheidsrechter kende geen genade en wees naar de stip, vanwaar Brais Méndez scoorde. Daarna werd er niet meer gescoord op Old Trafford.

De nederlaag tegen Real Sociedad is een domper voor Manchester United en Ten Hag. De Nederlander zat met de gevallen grootmacht in de lift na een dramatische seizoensstart met twee roemloze nederlagen in de Premier League. Voor het duel met Real Sociedad had Ten Hag vier keer op rij gewonnen met United. Sheriff Tiraspol pakte tegen Omonia Nicosia de driepunter in het andere groepsduel.

Ten Hag gaf tegen Real Sociedad een basisplaats aan Cristiano Ronaldo en Harry Maguire. De twee routiniers werden de afgelopen weken gepasseerd door de Nederlandse manager. Tyrell Malacia begon eveneens in de basis en werd na 83 minuten spelen gewisseld. Donny van de Beek zat vanwege een blessure niet bij de wedstrijdselectie.

Manchester United en Real Sociedad namen voorafgaand aan de aftrap een minuut stilte in acht vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. De spelers van de thuisploeg droegen eveneens rouwbanden.

AS Roma kende eveneens een slechte start van de Europa League. De ploeg van trainer José Mourinho, die vorig seizoen ten koste van Feyenoord de Conference League won, verloor met 2-1 bij Ludogorets.