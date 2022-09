Feyenoord is donderdag slecht begonnen aan het seizoen in de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot leed een pijnlijke nederlaag tegen Serie A-club Lazio: 4-2.

Feyenoord werd vanaf de aftrap in Rome overklast door Lazio en keek na 28 minuten al tegen een 3-0-achterstand aan. Luis Alberto opende na vier minuten al de score voor de nummer negen van de Serie A, waarna Felipe Anderson en Matías Vecino trefzeker waren.

Na rust kwam Feyenoord beter in de wedstrijd, maar tot grote kansen leidde dat niet voor de Eredivisie-club. Vervolgens werd de afgang voor de Rotterdammers helemaal compleet met de 4-0 van Vecino. De 4-1 van Santiago Giménez uit een strafschop en de fraaie 4-2 van Oussama Idrissi waren een doekje voor het bloeden voor de bezoekers.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Zo kent Feyenoord een slechte start van het nieuwe seizoen in de Europa League. De Rotterdammers staan laatste in de groep met verder Sturm Graz en FC Midtjylland. Sturm Graz won donderdagavond met 1-0 van Midtjylland. Volgende week donderdag zijn de Oostenrijkers de tegenstander van Feyenoord in De Kuip.

Feyenoord beleefde hiervoor nog een sprookjesachtig seizoen in de Conference League. De ploeg van trainer Slot reikte vorig seizoen tot de finale, waarmee de Rotterdammers voor het eerst sinds 2002 in een Europese eindstrijd stonden. Daarin was AS Roma, de aartsrivaal van Lazio, met 1-0 te sterk. Feyenoord zag vervolgens zeven basisspelers naar het buitenland vertrekken.

Feyenoord komt zondag alweer in actie in de Eredivisie. Dan staat in De Kuip de stadsderby tegen Sparta Rotterdam op het programma. De Rotterdammers zijn in de competitie wel goed van start gegaan met dertien punten uit de eerste vijf wedstrijden.

Stand in groep F 1. Lazio 1-3 (+2)

2. Sturm Graz 1-3 (+1)

3. FC Midtjylland 1-0 (-1)

4. Feyenoord 1-0 (-2)

Feyenoord had niets te vertellen bij Lazio. Feyenoord had niets te vertellen bij Lazio. Foto: Getty Images

Feyenoord wordt voor rust weggespeeld

Met het Conference League-succes van vorig seizoen in het achterhoofd hunkeren de fans van Feyenoord naar een nieuw sprookje in Europa, maar in Rome werd al snel duidelijk dat dat er niet in zat voor het sterk vernieuwde Feyenoord.

Vanaf de eerste minuut in Stadio Olimpico had Feyenoord niets in de melk te brokkelen tegen Lazio, waar sterspeler Sergej Milinkovic-Savic zelfs op de bank zat. Na vier minuten was het al raak voor de thuisploeg. Gernot Trauner zat er helemaal naast toen Luis Alberto een aanval opzette met Vecino en de Spanjaard liet ook Feyenoord-doelman Justin Bijlow kansloos: 1-0.

Het ging vervolgens van kwaad tot erger bij Feyenoord, dat in Italië van het kastje naar de muur werd gespeeld. Na een kwartier spelen was het al 2-0 voor Lazio. De thuisploeg kwam er razendsnel uit na een mislukte voorzet van Javairô Dilrosun en Bijlow had geen antwoord op het houdbare schot van Felipe Anderson.

Het was vervolgens aan Bijlow te danken dat het niet snel 3-0 werd, maar in de 28e minuut viel alsnog de derde treffer van Lazio. De doelman van Feyenoord verwerkte een schot van Mattia Zaccagni niet goed en Vecino sloeg eenvoudig toe in de rebound. De totale ontmanteling van Feyenoord was daarmee voor rust al een feit.

69 Lazio maakt binnen half uur al derde doelpunt tegen Feyenoord

Feyenoord wordt eretreffer gegund

Na de onderbreking nam Lazio zichtbaar wat gas terug, wetende dat de zege al een feit was. Trainer Slot bracht bij Feyenoord Alireza Jahanbakhsh in de rust binnen de lijnen, maar veel meer grip kregen de bezoekers niet op de wedstrijd.

Lazio liep na ruim een uur spelen zelfs uit naar 4-0. Vecino baande zich vrij eenvoudig een weg door het hart van de verdediging van Feyenoord en liet doelman Bijlow dit keer wel kansloos. Het was ontluisterend hoe slap Feyenoord daarbij verdedigde.

Vijf minuten later kwam Feyenoord eindelijk op het scorebord. De scheidsrechter wees na een overtreding op Giménez naar de stip en vanaf 11 meter schoot de Mexicaan zelf raak. Dat leek op de eretreffer voor Feyenoord, maar de Rotterdammers gingen door.

Dat offensief leidde twee minuten voor tijd in de 4-2 van Idrissi, die met een fraaie uithaal via de onderkant van de lat scoorde. Feyenoord leek zelfs een uitgelezen kans op de 4-3 te krijgen toen de scheidsrechter in de blessuretijd opnieuw naar de stip wees, maar de VAR draaide dat besluit terug. Het was ook teveel van het goede geweest voor Feyenoord op een avond die het snel zal willen vergeten.