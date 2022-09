AZ is donderdagavond goed aan de groepsfase van de Conference League begonnen. De Alkmaarders waren in het Slowaakse Kosice met 0-1 te sterk voor het Oekraïense SC Dnipro-1.

Dani de Wit tekende in de 63e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd in Kosice. Dnipro-1 speelt zijn thuiswedstrijden vanwege de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne in buurland Slowakije. De spelers van de thuisploeg poseerden voor de aftrap met de Oekraïense vlag.

AZ wist niet echt wat het kon verwachten in de eerste groepswedstrijd, want SC Dnipro-1 bestaat pas sinds 2017. De club is voortgevloeid uit Dnipro Dnipropetrovsk, de Europa League-finalist van 2015 die jaren geleden failliet ging en ophield te bestaan.

Door de zwaarbevochten overwinning in Slowakije gaat AZ na één speelronde aan kop in groep E. Het andere duel in de poule tussen FC Vaduz en Apollon Limassol eindigde namelijk in een doelpuntloos gelijkspel.

AZ vervolgt de groepsfase volgende week met een thuiswedstrijd tegen FC Vaduz uit Liechtenstein. Tussendoor wacht voor de Alkmaarders zondag een thuisduel met FC Twente in de Eredivisie.

Conference League groep E 1. AZ 1-3 (+1)

2. Apollon Limassol 1-1 (-)

3. FC Vaduz 1-1 (-)

4. SC Dnipro-1 1-0 (-1)

AZ maakt na rust verschil tegen Dnipro-1

AZ, dat de groepsfase van de Conference League bereikte door Tuzla City, Dundee United en Gil Vicente in de voorrondes te verslaan, had in de eerste helft moeite om kansen te creëren. Dnipro-1 was zelfs het dichtst bij de openingstreffer; een voorzet belandde via Sam Beukema op de paal.

In de tweede helft liet AZ zich vaker voor het doel van Max Walef zien. Een kwartier na rust moest de Braziliaanse keeper zich strekken om een schot van Jens Odgaard, die als voorzet bedoeld leek, tegen de lat te tikken.

Twee minuten later was het alsnog raak voor de bezoekers. De verdedigers van Dnipro-1 hadden De Wit volledig uit het oog verloren. Daardoor kon hij een voorzet van Yukinari Sugawara simpel binnentikken. De aanvallende middenvelder maakte al zijn zevende doelpunt in dit nog prille seizoen.

In de 73e minuut was Beukema dicht bij de 0-2, maar zijn kopbal uit een corner ging rakelings naast. De overwinning van AZ kwam in de slotfase niet meer serieus in gevaar, waardoor de ploeg van trainer Pascal Jansen nu negen officiële wedstrijden op rij ongeslagen is.