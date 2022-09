Met Piet Schrijvers verliest het Nederlands voetbal een icoon uit de jaren zeventig en tachtig. De doelman met de vele bijnamen maakte furore bij FC Twente en Ajax als onbetwiste heerser van zijn strafschopgebied. Een no-nonsense keeper, die zelden op een fout te betrappen was en het vak niet ingewikkelder maakte dan nodig.

'De Beer van de Meer' uit de jaren zeventig werd in de jaren tachtig het 'Lek van PEC'. Aan de bijnamen van Piet Schrijvers valt meteen te herkennen in welk stadium van zijn loopbaan de doelman zich bevond.

De 46-voudig Oranje-international overleed donderdag, nadat hij al jaren aan Alzheimer leed. In de indrukwekkende FOX Sports-documentaire De Beer van de Meer uit 2019 is te zien hoe de ziekte zich manifesteert. Schrijvers kan soms niet op namen van oud-ploeggenoten komen. "Ik merk er niets van, ik voel me goed", probeert de oud-keeper zijn toestand te bagatelliseren. Zijn vrouw Cathy Schrijvers daarop: "Wij merken het wél."

Te zien is hoe Schrijvers een wedstrijd van zijn kleinzoon Kjell Schrijvers bezoekt. "Af en toe belt hij hoe laat ik moet spelen. En dan krijg ik de volgende dag nog wel een appje, van: 'hoe laat moet je ook alweer?' Maar dat maakt me niet veel uit. Ik steun hem. Al vraagt hij het 37 keer of twee keer: ik blijf antwoord geven. Voor hem is het ook niet makkelijk."

Loopbaan Piet Schrijvers 1963-1965: HVC

1965-1968: DWS

1968-1974: FC Twente

1974-1983: Ajax

1983-1985: PEC Zwolle

Blessure kostte Schrijvers WK-finale

De Eredivisie kende in de jaren zeventig en tachtig talloze topaanvallers, van Johan Cruijff tot Willy van der Kuijlen en van Ove Kindvall tot Ruud Geels. Allen hadden ze gemeen dat ze hun been introkken als ze afstormden op Schrijvers, die zijn toch al forse lijf in dergelijke situaties nog groter maakte.

Het treurige aan de loopbaan van Schrijvers is dat juist een botsing met ploeggenoot Ernie Brandts hem de WK-finale van 1978 kostte. De sluitpost had eindelijk zijn kans gekregen op het mondiale podium, nadat vier jaar daarvoor in West-Duitsland Jan Jongbloed de voorkeur had gekregen van Rinus Michels. Schrijvers leek na het afhaken van Jan van Beveren de topfavoriet voor de positie van nummer één, maar Michels en Cruijff gaven de voorkeur aan Jongbloed, die beter kon meevoetballen.

Vier jaar daarna kreeg Schrijvers tijdens het WK alsnog zijn kans. Bondscoach Ernst Happel achtte het na een magere groepsfase noodzakelijk om wijzigingen door te voeren en een van zijn slachtoffers was Jongbloed. Na een 5-1-zege op Oostenrijk en een 2-2-gelijkspel tegen West-Duitsland streed Oranje met Italië om een finaleplaats.

Dankzij fabuleuze afstandsschoten van Brandts en Arie Haan plaatste Nederland zich voor de eindstrijd, maar op dat moment was Schrijvers al vervangen door Jongbloed. In een poging Roberto Bettega van scoren te weerhouden, kwam Brandts hard in botsing met zijn uitgekomen doelman. Via de verdediger van PSV belandde de bal in het net en tot overmaat van ramp moest Schrijvers de strijd staken. Met Jongbloed in het doel greep Oranje opnieuw naast de hoofdprijs.

Door een botsing met Ernie Brandts miste Piet Schrijvers in 1978 de WK-finale. Door een botsing met Ernie Brandts miste Piet Schrijvers in 1978 de WK-finale. Foto: ANP

Schrijvers brak door bij FC Twente

Aan diezelfde Jongbloed dankte Schrijvers in zekere zin zijn dienstverband bij Ajax. Na het tijdperk-Heinz Stuy (de doelverdediger die drie keer de nul hield in drie achtereenvolgende Europacup I-finales) wilden de Amsterdammers eigenlijk de Oranje-goalie van het WK 1974 aantrekken. Jongbloed bleef echter FC Amsterdam trouw, waarna Ajax uitkwam bij Schrijvers. De in Jutphaas geboren doelman had zich op dat moment al lang en breed bewezen. Eerst, vanaf 1963, bij HVC in de Tweede Divisie en daarna bij DWS, in die tijd een nationale grootmacht.

Bij FC Twente groeide Schrijvers tussen 1968 en 1974 definitief uit tot een nationaal voetbalicoon. De krachtige keeper (1 meter 86 bij 85 kilo in zijn topjaren) was het slot op de deur van de ploeg die in het seizoen 1971/1972 slechts dertien treffers om de oren kreeg. Nog altijd een Eredivisie-record. Samen met spelers als Willy en René van de Kerkhof, Epi Drost, Theo Pahlplatz en Kick van der Vall zette Schrijvers de club uit Enschede op de kaart.

Toch twijfelde hij geen moment toen Ajax zich meldde. "Je speelde bij FC Twente met semiprofs, ik werkte zelf vanaf 6.00 of 7.00 uur in de betoncentrale. Daarna kon ik pas trainen. Wat ik bij FC Twente miste, waren prijzen", vertelde de legendarische doelman in 2015 in een documentaire van Ajax TV.

Vijf keer werd Piet Schrijvers landskampioen met Ajax. Vijf keer werd Piet Schrijvers landskampioen met Ajax. Foto: Pro Shots

Schrijvers diende Ajax in chaotische periode

Schrijvers had de pech dat hij Ajax diende in een tijd waarin de club langzaam maar zeker zijn grandeur aan het verliezen was. In de Eredivisie eindigden de Amsterdammers nog heel vaak bovenaan, maar in Europees verband had de ploeg zijn pluimen verloren. Gedurende een chaotische periode op zowel sportief als bestuurlijk vlak was Schrijvers een van de weinige constante factoren bij Ajax.

"De beer van De Meer. Hij komt niet weer. Zijn kooi staat leeg. Verdomme. De beer van De Meer. Hij komt niet weer", zongen Henk Spaan en Harry Vermeegen rond het afscheid van Schrijvers bij Ajax in 1983.

Daarna toog Schrijvers naar PEC Zwolle, waar multimiljonair Marten Eibrink de scepter zwaaide. De doelman kon niet voorkomen dat 'De Blauwvingers' in 1985 degradeerden, waarna hij een punt zette achter een rijke loopbaan.

Schrijvers had de droom om actief te zijn op het WK 1986 en à la Dino Zoff op zeer gevorderde voetballeeftijd wereldgoud te veroveren, maar bondscoach Kees Rijvers besloot na het mislopen van het EK 1984 te verjongen. De sluitpost keepte zijn laatste van 46 interlands op 14 maart 1984 tegen Denemarken (6-0-winst).

Keepers met meeste duels in Oranje Edwin van der Sar - 130

Hans van Breukelen - 73

Jasper Cillessen - 63

Maarten Stekelenburg - 63

Gejus van der Meulen - 54

Eddy Pieters Graafland - 47

Piet Schrijvers - 46

Piet Kraak - 33

Donderspeech zette Oranje op scherp

Als we de WK-duels even wegdenken, was de belangrijkste interland die Schrijvers afwerkte waarschijnlijk de EK-voorrondewedstrijd tegen Ierland op 12 oktober 1983. Halverwege stond het zeer getalenteerde Oranje met 2-0 achter, waarna Nederland na een donderspeech van Schrijvers alsnog met 2-3 zegevierde. Doelpuntenmakers Marco van Basten en Ruud Gullit behoorden tot de toptalenten die door de woedende keeper op scherp waren gezet. De eerste glimpen van het gouden team van 1988 werden zichtbaar.

Ingewikkeld of interessant over zijn vak deed Schrijvers nooit. Hard werken en je best doen, luidden de mantra's als de doelman werd gevraagd naar zijn geheim.

Als trainer van TOP Oss begin jaren negentig. Als trainer van TOP Oss begin jaren negentig. Foto: Pro Shots

Trainersloopbaan Schrijvers was geen succes

Als trainer werd Schrijvers geen doorslaand succes. Na zijn laatste klus als oefenmeester (FC Zwolle in 1995/1996) was hij voornamelijk actief als keeperstrainer. Hij bereed vaak zijn stokpaardje dat de huidige generatie doelmannen naar zijn smaak te weinig lef heeft. "Ze moeten vaker uitkomen. Maar na een enkele fout zijn ze bang. Ik gaf aanvallers gewoon een beuk."

De afgelopen jaren, na de diagnose Alzheimer, verbleef Schrijvers in de luwte. De laatste keer dat de iconische doelman in de publiciteit verscheen, was in 2019. Toen werd zijn door Yoeri van den Busken geschreven biografie gepresenteerd en kwam in interviews aan de oppervlakte dat de ziekte al in een ver stadium was. Drie jaar later overleed Piet Schrijvers op 75-jarige leeftijd.