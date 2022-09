Ajax staat zaterdagavond voor het thuisduel met sc Heerenveen uitgebreid stil bij het overlijden van Piet Schrijvers. De legendarische oud-keeper, die de grootste successen in zijn loopbaan bij de Amsterdammers vierde, is 75 jaar geworden.

"Ajax wenst de nabestaanden heel veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies", schrijven de Amsterdammers in een uitgebreide ode aan een van de bekendste Nederlandse keepers aller tijden. Het is nog niet bekend op welke manier de koploper in de Eredivisie stil zal gaan staan bij het overlijden van Schrijvers.

De 46-voudig international van het Nederlands elftal speelde tussen 1974 en 1983 356 wedstrijden voor Ajax en werd vijf keer landskampioen met de Amsterdammers. Schrijvers werd liefkozend de 'Beer van de Meer' genoemd in Amsterdam, verwijzend naar zijn postuur en het stadion waar Ajax destijds in speelde.

"Hij was befaamd om zijn vele markante bijnamen", schrijft de KNVB. "De 'Beer van de Meer' was zijn meest vleiende, maar bovenal was Piet Schrijvers een fenomenale keeper die ruim veertien jaar het doel van het Nederlands elftal verdedigde."

'Hij was een heel lieve, zachtaardige man'

Schrijvers deed met Oranje aan meerdere eindtoernooien mee en maakte vooral indruk op het WK in 1978. Hij moest aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, maar speelde zich tijdens het toernooi ten koste van Jan Jongbloed in de basis. Door een blessure miste de onfortuinlijke Schrijvers de finale tegen Argentinië, die werd verloren.

Na zijn carrière ging Schrijvers aan de slag als trainer. In 1995 liet hij Arne Slot debuteren in de hoofdmacht van het toenmalige FC Zwolle. "Hij leek hard, maar was een heel lieve en zachtaardige man. In ieder geval voor mij als jonge speler", zei Feyenoord-trainer Slot voor het Europa League-duel met Lazio tegen ESPN.

De afgelopen jaren kwakkelde Schrijvers met zijn gezondheid. In september 2019 werd bekend dat de legendarische doelman met de ziekte van Alzheimer kampte. De wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen, die dus in het teken zal staan van Schrijvers, begint zaterdag om 18.45 uur.