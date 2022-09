Cody Gakpo is niet te spreken over de manier waarop PSV de groepsfase van de Europa League donderdag is gestart. De Eindhovenaren speelden ondermaats in het Philips Stadion en kwamen niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen FK Bodø/Glimt.

"Dit voelt denk ik wel als een nederlaag ja", beaamde een teleurgestelde Gakpo in gesprek met Veronica. "Als we wat zuiniger aan de bal waren geweest en betere beslissingen hadden genomen, hadden we kunnen winnen."

Het was aan de 23-jarige Gakpo te danken dat PSV de groepsfase niet met een nederlaag begon. De aanvaller schoot in de 63e minuut de gelijkmaker binnen, nadat Albert Gronbaek op slag van rust voor de openingstreffer had gezorgd.

PSV had het verder bijzonder lastig met Bodø/Glimt, dat het vorig seizoen tot de kwartfinales van de Conference League schopte. "Ons baltempo was niet zo hoog en dan wordt het moeilijk om er doorheen te komen. We hadden het tempo hoog moeten houden en zuiniger moeten zijn aan de bal."

Bodø/Glimt kreeg in de slotfase nog kansen op de winnende treffer. Doelman Walter Benítez voorkwam in blessuretijd dat Hugo Vetlesen in kansrijke positie de 1-2 binnenschoot. "We moeten goed kijken hoe het kan dat Bodø/Glimt zoveel kansen kreeg. Dat mag niet gebeuren. We hadden deze wedstrijd moeten winnen", besloot Gakpo.

Door het gelijkspel staat PSV na één speelronde op de derde plek in groep A. Arsenal won met 1-2 bij FC Zürich en gaat aan de leiding.