Arsenal heeft donderdagavond in de Europa League-poule van PSV een zwaarbevochten overwinning geboekt. 'The Gunners', die in Zwitserland halverwege stilstonden bij het overlijden van de Britse koningin Elizabeth, waren met 1-2 te sterk voor FC Zürich.

Marquinhos opende in de zeventiende minuut de score voor Arsenal na een vlotte counter. Aan het einde van de eerste helft trok Mirlind Kryeziu de stand gelijk door een strafschop te benutten. De bal ging op de stip na een overtreding van Eddie Nketiah.

De veroorzaker van de strafschop maakte zijn fout in de tweede helft goed. Nketiah kopte in de 62e minuut via de grond binnen op aangeven van Marquinhos en dat was genoeg voor de overwinning.

Voor het begin van de tweede helft stonden Arsenal en FC Zürich nog stil bij het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. De spelers gingen op de middencirkel staan en hielden daar een minuut stilte voor de de op 96-jarige leeftijd overleden vorstin.

Dat gebeurde ook in Schotland bij de wedstrijd in de Conference League tussen Heart of Midlothian en het Turkse Istanbul Basaksehir. De spelers droegen na rust rouwbanden.

Door de overwinning bij Zürich gaat Arsenal na één speelronde aan de leiding in groep A. PSV kwam in eigen huis namelijk niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen het Noorse FK Bodø/Glimt.