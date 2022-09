PSV is ook in de Europa League slecht aan het seizoen begonnen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen het Noorse Bodø/Glimt.

PSV had de betere kansen, maar het was Bodø/Glimt dat op slag van rust op voorsprong kwam in het Philips Stadion in Eindhoven. Albert Gronbaek krulde bal vanaf de linkerkant op schitterende wijze in de kruising.

Vervolgens ging PSV vol op jacht naar de gelijkmaker en die viel na ruim een uur spelen. Cody Gakpo, die de club trouw bleef ondanks buitenlandse interesse, werkte af na een fraai hakje van Anwar El Ghazi. In de blessuretijd kreeg Bodø/Glimt nog de ultieme kans op de 1-2, maar doelman Walter Benítez redde een punt voor PSV.

Met een gelijkspel tegen de nummer twee van Noorwegen zet PSV de zwakke seizoensstart verder door. De ploeg van Van Nistelrooij greep twee weken geleden naast een ticket voor de Champions League en verloor zaterdag in de Eredivisie van FC Twente. Daardoor staat de club na vijf duels al drie punten achter op de foutloze koploper Ajax.

PSV heeft ook in de groepsfase van de Europa League een achterstand goed te maken. Arsenal won donderdag de uitwedstrijd tegen FC Zürich met 1-2 en is daardoor koploper in groep A. Volgende week donderdag gaat PSV op bezoek bij de Premier League-club.

PSV komt zondag weer in actie in de Eredivisie. Dan speelt de 24-voudig landskampioen in het eigen Philips Stadion de streekderby tegen RKC Waalwijk. Later op de avond komen Feyenoord (tegen Lazio) en AZ (tegen SK Dnipro-1) in actie in de Conference League. Beide duels beginnen om 21.00 uur.

Stand in groep A Europa League 1. Arsenal 1-3 (+1)

2. Bodø/Glimt 1-1 (0)

3. PSV 1-1 (0)

4. FC Zürich 1-0 (-1)

PSV-doelman Walter Benítez redde een punt voor PSV. Foto: ANP

PSV verzuimt te scoren, Bodø/Glimt doet dat wel

Met Yorbe Vertessen in de spits en Philipp Mwene voor André Ramalho begon PSV na een week vol chagrijn sterk aan de wedstrijd tegen Bodø/Glimt. Al in de eerste minuut kregen Ismael Saibari en Xavi Simons aardige schietkansen, maar in beide gevallen redde doelman Nikita Haikin.

Vervolgens ontsnapte PSV aan een achterstand. Hugo Vetlesen stond helemaal vrij om uit een hoekschop de 0-1 binnen te koppen, maar hij leek zelf ook te schrikken van de kans. Zijn kopbal ging naast.

PSV nam vervolgens het initiatief over en was via Vertessen tot twee keer toe dicht bij de 1-0. De gelegenheidsspits ging alleen op de doelman van Bodø/Glimt af, maar scoorde niet. De Belg kreeg de bal na een half uur spelen ook niet in een leeg doel toen Gakpo op de keeper stuitte. Vlak voor rust claimde hij ook nog een strafschop, maar die kende de scheidsrechter niet toe.

Uit de daaropvolgende uitbraak viel de 0-1 voor Bodø/Glimt. Gronbaek kreeg van de zwak spelende Mwene alle tijd en ruimte aan de linkerkant en liet vervolgens een fraai krulschot met zijn rechterbeen los. Doelman Benítez was kansloos, waardoor PSV met een domper de rust ging opzoeken.

PSV maakt 1-1, maar ontsnapt

Na de onderbreking opende PSV vol de jacht op de gelijkmaker en dat resulteerde in kansen voor Vertessen en Joey Veerman, maar wederom hield de keeper van Bodø/Glimt zijn doel schoon. Het was voor Van Nistelrooij sein om in te grijpen: na 62 minuten bracht hij Savio en El Ghazi voor respectievelijk Saibari en Vertessen.

Bij een van zijn eerste balcontacten was nieuweling El Ghazi direct van doorslaggevende waarde voor PSV. Hij zette de sprintende Gakpo met een fraaie hakbal alleen voor de keeper en dit keer faalde de kwakkelende aanvaller niet: 1-1.

PSV trok vervolgens alle registers open voor de winnende 2-1, maar het was juist Bodø/Glimt dat in de slotfase ontzettend dicht bij de overwinning was. Gronbaek zag zijn krulschot dit keer wel door Benítez gepareerd worden.

In de derde minuut van de blessuretijd leek het alsnog helemaal mis te gaan voor PSV. Vetlesen had de hoek voor het uitkiezen na een voorzet vanaf de linkerkant, maar hij zag zijn inzet ook gekeerd worden door doelman Benítez, die daarmee een nieuwe afgang voor PSV voorkwam.