Piet Schrijvers is op 75-jarige leeftijd overleden, bevestigt een woordvoerder van FC Twente donderdag aan NU.nl. De legendarische oud-keeper leed al geruime tijd aan de ziekte van Alzheimer.

Schrijvers kwam in zijn loopbaan uit voor DWS (1965-1968), FC Twente (1968-1974), Ajax (1974-1983) en PEC Zwolle (1983-1985) en speelde 46 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Als trainer stond de oud-doelman voor de groep van FC Wageningen, TOP Oss, AZ en PEC Zwolle. Hij fungeerde ook als keeperstrainer.

Met Ajax werd Schrijvers vijf keer landskampioen (1977, 1979, 1980, 1982 en 1983) en won hij twee keer de KNVB-beker (1979 en 1983). Hij kreeg in Amsterdam als bijnaam 'De Beer van de Meer', waarmee werd verwezen naar zijn indrukwekkende postuur en het stadion waarin Ajax destijds speelde.

In negen seizoenen keepte Schrijvers 356 wedstrijden voor Ajax. Daarna koos de doelman voor een overstap naar PEC Zwolle. Daar werd hij - verwijzend naar zijn bijnaam bij Ajax - 'De Bolle van Zwolle' genoemd. In 1985 zette Schrijvers een punt achter zijn loopbaan en ging hij het trainersvak in.

Schrijvers speelde zich op WK 1978 in basis

Namens het Nederlands elftal maakte Schrijvers speelminuten op de EK's van 1976 en 1980 en het WK van 1978. In 1978 moest hij aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, maar Schrijvers wist zich gedurende het toernooi ten koste van Jan Jongbloed in de basis te spelen.

In de halve finale tegen Italië liep Schrijvers een blessure op, waardoor hij niet mee kon doen in de eindstrijd tegen gastland Argentinië. De finale werd met 3-1 verloren. In 1974 zag Schrijvers ook al vanaf de zijkant hoe Oranje de WK-finale verloor.

In september 2019 werd bekend dat Schrijvers aan de ziekte van Alzheimer leed. Ajax meldt in een verklaring dat er zaterdag voor de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen uitgebreid wordt stilgestaan bij het overlijden van de legendarische keeper.