De aftrap van de Conference League-wedstrijd tussen OGC Nice en 1. FC Köln is donderdag met een uur uitgesteld vanwege rellen in en om het stadion. Supportersgroepen van beide clubs zochten in en om het Allianz Riviera-stadion van Nice de confrontatie met elkaar.

De fans gooiden over en weer met vuurwerk. De politie greep in met traangas. Volgens Franse media viel een aanhanger van FC Köln vanaf de eerste ring naar beneden toen de politie de tribunes op kwam om de orde te herstellen. Hij zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Zo'n tienduizend supporters van FC Köln zijn naar Nice gereisd om hun club aan te moedigen. Ze lieten veel rommel achter in de stad, tot ongenoegen van burgemeester Christian Estrosi van Nice.

"Ik betreur het onbeschofte en schandalige gedrag van de fans uit Keulen", schreef hij op Twitter bij enkele foto's van lege flessen en bierblikken op straat. Ze tonen niet veel respect voor een stad die hen vriendelijk welkom heet. We sturen de rekeningen voor de schade en het schoonmaken van openbare plaatsen op naar FC Köln."

De Duitse club bood op Twitter zijn excuses aan. "We veroordelen iedere vorm van geweld en staan voor respectvol gedrag en een sportieve omgang met elkaar. Hij spijt ons ook zeer voor alle vreedzame fans die er vandaag een Keuls voetbalfeest van hebben gemaakt."

De aftrap van OGC Nice-1. FC Köln werd uiteindelijk om 19.40 uur verricht, een uur na het aanvankelijk aanvangstijdstip. Jonas Hector, de aanvoerder van 1. FC Köln, had de fans in de tussentijd toegesproken en ze opgeroepen zich te gaan gedragen.

