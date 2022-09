PSV treedt donderdag met Yorbe Vertessen aan tegen Bodø/Glimt in de eerste Europa League-wedstrijd van het seizoen. Bij afwezigheid van Luuk de Jong krijgt de Belg de kans als spits. Xavi Simons speelt dit keer op het middenveld.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Saibari, Vertessen, Gakpo.

Opstelling Bodø/Glimt Haikin; Sampsted, Lode, Høibraten, Wembangomo; Vetlesen, Berg, Saltnes; Mugisha, Espejord en Grønbaek.

Na het uitvallen van De Jong in de verloren Champions League-wedstrijd van twee weken geleden tegen Rangers FC heeft trainer Ruud van Nistelrooij al verschillende spelers in de spits gezet. Eerst koos de coach voor Ismael Saibari in de punt van de voorhoede, maar dat experiment bleef beperkt tot één duel.

Vervolgens ging de voorkeur van Van Nistelrooij uit naar Simons. Maar met de negentienjarige Amsterdammer in de spits verloor PSV zaterdag met 2-1 van FC Twente, waardoor de coach zich gedwongen voelt om opnieuw van spits te veranderen.

De 21-jarige Vertessen miste de eerste wedstrijden van het seizoen door een operatie aan zijn blindedarm. Hij deed alleen als invaller mee in de duels met FC Volendam (7-1-zege) en FC Twente en heeft zodoende dit seizoen nog maar 56 minuten in zijn benen.

Yorbe Vertessen speelde dit seizoen nog maar twee wedstrijden. Foto: Getty Images

Ramalho en Bakayoko gepasseerd door Van Nistelrooij

Verder zijn Johan Bakayoko en André Ramalho gepasseerd door Van Nistelrooij. Bakayoko maakt aan de rechterkant van de aanval plaats voor Saibari en Jordan Teze neemt de plaats van Ramalho in het centrum van de verdediging in. Philipp Mwene is de nieuwe rechtsback van PSV.

PSV is veroordeeld tot het spelen van de Europa League na de nederlaag tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. Na het 2-2-gelijkspel in Glasgow verloor de ploeg van Van Nistelrooij in eigen huis met 1-0, waardoor de club voor het vierde jaar op rij het miljoenenbal misliep.

PSV-Bodø/Glimt begint donderdag om 18.45 uur. Het duel in het Philips Stadion in Eindhoven staat onder leiding van de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov. FC Zürich-Arsenal, de andere wedstrijd in de poule van PSV, gaat eveneens om 18.45 uur van start.