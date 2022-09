Chelsea heeft Graham Potter donderdag aangesteld als trainer. De Engelsman komt over van Brighton & Hove Albion en is de opvolger van de ontslagen Thomas Tuchel.

Volgens Britse media betaalt Chelsea ongeveer 25 miljoen euro voor de 47-jarige Potter, die nog tot medio 2025 onder contract stond bij Brighton & Hove Albion. "Ik ben Brighton dankbaar dat ze mij deze kans gunnen", zegt Potter in een eerste reactie op zijn overstap.

Potter begon zijn trainerscarrière bij het Zweedse Östersunds FK (2010-2018) en werkte in het seizoen 2018/2019 voor Swansea City. Hij was de afgelopen seizoenen succesvol bij Brighton & Hove Albion, met als hoogtepunt de negende plaats in het afgelopen Premier League-seizoen.

Momenteel staat Brighton zelfs vierde en daarmee presteert de ploeg beter dan nummer zes Chelsea. 'The Blues' verloren afgelopen dinsdag in de Champions League met 1-0 van Dinamo Zagreb, waarop Tuchel ontslagen werd. De Duitser was sinds januari 2021 trainer op Stamford Bridge.

'Graham heeft zich al bewezen als coach'

Potter zegt dat hij "ongelooflijk trots" is dat Chelsea voor hem gekozen heeft. "Ik kijk ernaar uit om de spelers te ontmoeten en te bouwen aan een team waar de supporters trots op kunnen zijn."

Eigenaar Todd Boehly hoefde niet lang na te denken over de opvolger van Tuchel. "Graham is een coach die zichzelf heeft bewezen en als vernieuwer in de Premier League geldt. Hij past in de visie van de club. Niet alleen is hij extreem getalenteerd op het veld, maar hij heeft ook daarbuiten kwaliteiten die van Chelsea een succesvollere club kunnen maken."

Potter zit zaterdag voor het eerst op de bank bij Chelsea, dat dan op bezoek gaat bij Fulham. 'The Blues' wonnen drie van de eerste zes competitiewedstrijden. Fulham bezet de tiende positie in de Premier League.