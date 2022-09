Mickaël Tirpan vertrekt per direct bij Fortuna Sittard. De Belgische verdediger keert terug bij Kasimpasa in Turkije, waarvoor hij al tweemaal in zijn loopbaan uitkwam.

De 28-jarige Tirpan had in Sittard nog een verbintenis voor twee jaar. Het is niet bekendgemaakt welke transfersom met zijn overgang naar Kasimpasa gemoeid is.

Het wordt de derde periode van Tirpan bij de Süper Lig-club uit Istanboel. De rechtsback tekende er begin 2020 een contract, waarna hij een jaar later werd verhuurd aan Fortuna Sittard. Omdat zijn vrouw lijdt aan de ziekte MS besloot hij vlak na zijn terugkeer bij Kasimpasa opnieuw naar Fortuna te verkassen om vaker bij haar te kunnen zijn, vertelde hij aan onder meer HLN.

Nu laat Tirpan Fortuna Sittard dus weer achter zich. In Midden-Limburg was de verdediger uitgegroeid tot een publiekslieveling en speelde hij in totaal 45 duels. Afgelopen zomer kreeg Tirpan een disciplinaire schorsing en de hoogst mogelijke boete aan zijn broek, omdat hij op de training tegen de technische staf was uitgevallen.

Bij Fortuna Sittard is het al tijden onrustig. De club is eigendom van de Turkse zakenman Isitan Gün en verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand met de komst van de 37-jarige vedette Burak Yilmaz. Trainer Sjors Ultee werd dit seizoen na drie speelrondes al ontslagen. Sindsdien lijkt het erop dat Yilmaz, die een contract heeft voor liefst vijf jaar, de scepter zwaait in Sittard.