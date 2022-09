Mickaël Tirpan vertrekt per direct bij Fortuna Sittard. De Belgische verdediger keert terug bij Kasimpasa in Turkije, waarvoor hij al tweemaal in zijn loopbaan uitkwam. Tesfaldet Tekie heeft een contract getekend bij Go Ahead Eagles. De middenvelder zat zonder club na zijn vertrek bij Fortuna van afgelopen zomer.

De 28-jarige Tirpan had in Sittard nog een verbintenis voor twee jaar. Het is niet bekendgemaakt welke transfersom met zijn overgang naar Kasimpasa gemoeid is.

Het wordt de derde periode van Tirpan bij de Süper Lig-club. De rechtsback tekende er begin 2020 een contract, waarna hij een jaar later werd verhuurd aan Fortuna. Omdat zijn vrouw aan de ziekte MS lijdt, besloot hij vlak na zijn terugkeer bij Kasimpasa definitief naar Fortuna te verkassen om vaker bij haar te kunnen zijn, vertelde hij aan onder meer HLN.

Nu laat Tirpan Fortuna Sittard opnieuw achter zich. In Limburg was de verdediger uitgegroeid tot een publiekslieveling en speelde hij in totaal 45 duels. Afgelopen zomer kreeg Tirpan een disciplinaire schorsing en een boete, omdat hij op de training tegen de technische staf was uitgevallen.

Bij Fortuna Sittard is het al tijden onrustig. De club is eigendom van de Turkse zakenman Isitan Gün en verbaasde afgelopen zomer met de komst van de 37-jarige vedette Burak Yilmaz. Trainer Sjors Ultee werd dit seizoen na drie speelrondes al ontslagen en sindsdien is Yilmaz nadrukkelijk naar voren gestapt.

De overstap van Tirpan is mogelijk, doordat de transfermarkt in Turkije tot vrijdag 0.00 uur geopend is. Het transferwindow is in Nederland al ruim een week gesloten.

Go Ahead strikt clubloze Tekie

Go Ahead Eagles heeft zich donderdag versterkt met de 25-jarige Tesfaldet Tekie. De Zweedse middenvelder zat na zijn driejarige dienstverband bij Fortuna zonder club en heeft in Deventer een verbintenis voor één seizoen ondertekend.

"Met Tesfaldet Tekie hebben we een ervaren middenvelder vast kunnen leggen", vertelt technisch manager Paul Bosvelt op de clubsite. "Hij is verdedigend sterk door het spel goed te lezen en veel ballen te veroveren. Daarnaast kan hij het spel ook goed verplaatsen, ook over langere afstand."

"Wij denken dat hij een speler is die ons kan helpen in de strijd om lijfsbehoud", besluit Bosvelt. Go Ahead is het seizoen slecht begonnen. De ploeg van coach René Hake heeft de eerste vijf wedstrijden verloren en staat zeventiende in de Eredivisie.

Tesfaldet Tekie speelde 86 wedstrijden voor Fortuna Sittard. Tesfaldet Tekie speelde 86 wedstrijden voor Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie