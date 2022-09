Cyril Ngonge maakt voorlopig geen deel uit van het eerste elftal van FC Groningen. De Belgische aanvaller is donderdag om disciplinaire redenen uit de selectie gezet.

De 22-jarige Ngonge moet voorlopig bij FC Groningen onder 21 meetrainen. Hoelang de verwijdering uit de eerste selectie duurt, ligt volgens de club aan Ngonge zelf.

"Wij hebben op dit moment de nodige uitdagingen", zegt trainer Frank Wormuth in een toelichting op het besluit op de website van FC Groningen. "Eén daarvan is het groepsproces. Wij hebben met elkaar een norm gesteld, waaraan iedereen moet voldoen."

"Dan hebben we het over discipline, omgangsvormen, houding en gedrag. Cyril past op dit moment niet binnen die gestelde norm. En dat is jammer, want hij heeft kwaliteiten die wij als team heel goed kunnen gebruiken."

Ngonge speelde dit seizoen in alle vijf de competitiewedstrijden voor FC Groningen. Daarin scoorde hij twee keer. FC Groningen staat momenteel met vijf punten twaalfde in de Eredivisie.

Vorig seizoen ging Ngonge de wereld over met een zelden vertoonde hakgoal tegen AZ. Het doelpunt werd genomineerd voor de Puskás Award en werd verkozen tot goal van het seizoen in de Eredivisie.