Vitesse wordt overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Common Group, meldt de Arnhemse Eredivisie-club op de site. Het contract tot medio 2027 is ondertekend, waardoor het alleen nog wachten is op de goedkeuring van de licentiecommissie van de KNVB.

De overname van Vitesse is de uitkomst van een maandenlang traject. De vorige eigenaar Valeriy Oyf maakte in maart bekend dat hij van zijn aandelen af wilde. Na twaalf jaar in Russische handen te hebben vertoefd, is Vitesse nu dus in het bezit van Amerikanen.

Common Group houdt zich bezig met gezondheidszorg, startende bedrijven, data en sport. Het bedrijf is geen onbekende in het voetbal. Common Group is deels eigenaar van de Engelse club Leyton Orient en heeft het Belgische Patro Eisden Maasmechelen volledig in het bezit. Vitesse wordt nu dus aan de portefeuille toegevoegd.

Coley Parry is de oprichter en CEO van Common Group. De Amerikaan zal namens het bedrijf ook zitting nemen in de raad van commissarissen van Vitesse. Daarin zit nu nog Andrey Soloviev, die binnenkort als laatste Rus zal vertrekken bij de Arnhemse club.

Het is nog niet bekend wanneer de licentiecommissie van de KNVB de overname definitief zal bekrachtigen. Dit proces neemt doorgaans enige tijd in beslag.