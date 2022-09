Robert Lewandowski heeft woensdag in het Champions League-duel met Viktoria Plzen opnieuw indruk gemaakt op zijn coach bij FC Barcelona. Xavi noemt de Poolse international "de best mogelijke spits voor Barcelona".

"Ik weet niet of Robert de beste van Europa is, maar hij is in ieder geval de best mogelijke spits voor Barcelona", zei Xavi na de 5-1-overwinning in het eerste groepsduel met Viktoria Plzen.

De 34-jarige Lewandowski nam zijn ploeg in Camp Nou met een hattrick op sleeptouw. De spits, die deze zomer voor 45 miljoen euro overkwam van Bayern München, tekende in de eerste helft voor zijn eerste twee treffers en maakte na rust zijn eerste hattrick voor Barcelona compleet.

Hij werd daarmee de eerste speler met een hattrick voor drie verschillende clubs in de Champions League. Eerder scoorde hij drie keer in één duel namens Borussia Dortmund en Bayern München.

"We hebben nooit getwijfeld aan zijn transfersom of aan zijn leeftijd", vervolgde Xavi. "Hij helpt ons onder de druk uit spelen, zet zelf druk en zorgt voor oplossingen. Iedereen kijkt naar zijn hattrick, maar het is vooral indrukwekkend hoe hij voor het team werkte."

Lewandowski draagt doelpunten op aan jarige vrouw

Lewandowski zelf bleef nuchter na zijn hoofdrol. "Mensen vragen me vaak naar de doelpunten, maar het is veel belangrijker om op de juiste plek te staan en het team te helpen. Het is helemaal niet belangrijk wie de doelpunten maakt."

De drie doelpunten werden door Lewandowski opgedragen aan zijn vrouw. "Ze was jarig vandaag, dus eigenlijk waren de doelpunten voor haar", zei de spits. "Het gaf me een geweldig gevoel dat ze er op deze dag bij was in het stadion."

Mede dankzij de hattrick van Lewandowksi beleefde Barcelona een overtuigende start van het nieuwe Champions League-seizoen. De Catalaanse club gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding in groep C, voor Bayern München.

Stand groep C 1. FC Barcelona 1-3 (+4)

2. Bayern München 1-3 (+2)

3. Internazionale 1-0 (-2)

4. Viktoria Plzen 1-0 (-4)

