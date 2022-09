Marco Rose is donderdag aangesteld als de nieuwe trainer van RB Leipzig. De Duitse oefenmeester volgt bij de Bundesliga-club de woensdag ontslagen Domenico Tedesco op.

Rose is een echt kind van Leipzig. Hij is er geboren, voetbalde er zijn hele jeugd en brak als profspeler door bij het niet meer bestaande VfB Leipzig. Ook als trainer was Rose al actief in de stad in het oosten van Duitsland. Hij stond een jaar aan het roer bij 1. FC Lokomotive Leipzig, een club uit de lagere regionen.

Via Red Bull Salzburg en Borussia Mönchengladbach belandde Rose bij Borussia Dortmund, waar hij vorig jaar in een Champions League-poule met Ajax werd ingedeeld. In Amsterdam werd zijn ploeg met 4-0 van de mat geveegd, waarna het duel in Duitsland met 1-3 verloren ging. Aan het einde van het seizoen werd het dienstverband van Rose beëindigd.

In Leipzig is Rose de opvolger van Tedesco. De Duits-Italiaanse trainer werd woensdag ontslagen, een dag nadat zijn ploeg in eigen huis het eerste groepsduel in de Champions League met liefst 1-4 had verloren van Shakhtar Donetsk. In de Bundesliga beleeft RB Leipzig, dat al jaren een stabiele subtopper is, een povere start. Na vijf duels staat de club op de elfde plek.

De 45-jarige Rose heeft bij RB Leipzig een contract voor twee jaar getekend. Zijn presentatie vindt later op de dag plaats.