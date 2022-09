Liverpool-manager Jürgen Klopp is geschrokken van de afstraffing van zijn ploeg bij Napoli. 'The Reds' gingen woensdag in het eerste duel van het nieuwe Champions League-seizoen kansloos onderuit: 4-1.

"Met Alisson Becker in het doel moet je wel heel slecht zijn om drie doelpunten in één helft te incasseren", begon Klopp voor de camera van BT Sport na de oorwassing in Stadio Diego Armando Maradona. Dinsdag wacht Liverpools volgende duel in groep A al: dan komt Ajax, dat Rangers met 4-0 versloeg, op bezoek op Anfield.

Liverpool, vorig jaar nog finalist in het miljoenenbal, keek in Napels al na 45 minuten tegen een 3-0-achterstand aan. Slechts twee minuten na rust kreeg de Premier League-ploeg ook de 4-0 tegen, waarna een grotere nederlaag in het restant van het duel werd voorkomen.

"We zaten nooit in de wedstrijd", zei Klopp. "Napoli speelde gewoon heel goed en wij niet. Dat is de simpele verklaring voor deze nederlaag. Daarnaast kan je ook zeggen dat wij de laatste twee goals gewoon cadeau gaven. Dat was gewoon slecht."

"We moeten onszelf opnieuw uitvinden", vervolgde de Duitse manager. "We waren geen team en ik heb tijd nodig om erover na te denken. Het is mijn taak om erachter te komen waar het misgaat."

184 Bekijk de samenvatting van Napoli-Liverpool (4-1)

'Onze eigenaren zijn behoorlijk kalm'

Na de forse nederlaag kreeg Klopp van de Engelse media de vraag of hij bang is ontslagen te worden, zoals Chelsea-manager Thomas Tuchel woensdag. "Niet bepaald", reageerde Klopp rustig.

"Onze eigenaren zijn behoorlijk kalm en verwachten dat ik deze situatie oplos, niet iemand anders", zei Klopp, die met Liverpool op de teleurstellende zevende plaats in de Premier League staat.

"Over drie dagen spelen we tegen Wolverhampton Wanderers. Als zij deze wedstrijd vanavond hebben gezien, lachen ze zich rot. Ze zien dit vast als een perfect moment om ons te treffen."

Stand in groep A 1. Ajax 1-3 (+4)

2. Napoli 1-3 (+3)

3. Liverpool 1-0 (-3)

4. Rangers FC 1-0 (-4)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Champions League