Ajax-speler Devyne Rensch kende vorig seizoen een flinke dip, waarin hij van het Nederlands elftal terugviel naar de Keuken Kampioen Divisie. Inmiddels voelt de rechtervleugelverdediger van Ajax dat hij weer terug is op het niveau van zijn doorbraak. Woensdag maakte hij een sterke indruk in het Champions League-duel met Rangers FC.

Hij was krap achttien jaar en had alleen wat minuten gemaakt als invaller in het eerste elftal van Ajax. Uit het niets werd de zelfopgeleide Rensch begin vorig jaar basisspeler bij de Amsterdammers, als vervanger van de langdurig geblesseerde Noussair Mazraoui. Toenmalig trainer Erik ten Hag vond de Flevolander het zo goed doen dat hij hem liet staan toen Mazraoui hersteld was.

Maar nadat Rensch de titel en de KNVB-beker had gewonnen, Europese wedstrijden had gespeeld en zelfs voor het Nederlands elftal was opgeroepen, volgde de dip na de spectaculaire opmars. Twintig dagen na zijn debuut voor Oranje speelde hij met Jong Ajax op De Toekomst tegen MVV in de Keuken Kampioen Divisie. Rensch zag vervolgens vanaf de bank hoe Mazraoui in het eerste uitblonk als rechtsachter.

Mazraoui vertrok deze zomer naar Bayern München en dus gloorden er nieuwe kansen voor Rensch onder de nieuwe trainer Alfred Schreuder. De rechtervleugelverdediger greep die met beide handen aan. Met zijn rushes over de rechterflank was Rensch woensdag een van de betere spelers bij Ajax in de met 4-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC.

"Ik denk dat je de oude Devyne weer ziet", zei Rensch na afloop van de galavoorstelling van Ajax tegen de Schotse grootmacht. "Het spel dat ik twee, drie jaar geleden liet zien, zie je nu wel een beetje terug. Ik speel heel aanvallend en creëer veel kansen. Ik heb weer het vertrouwen terug."

153 Bekijk de samenvatting van Ajax-Rangers FC (4-0)

'Mindere periode was lastig'

Het vertrouwen was een jaar geleden ver te zoeken bij Rensch. Hij erkende dat hij van ver heeft moeten komen. "Het is lastig geweest om als als jonge jongen in een mindere periode te zitten. Ik had het nooit eerder meegemaakt. Het was belangrijk om snel het zelfvertrouwen terug te krijgen en op mijn oude niveau terug te komen."

Rensch praatte veel met zijn familieleden om uit de dip te geraken. "Op een gegeven moment weet je zelf ook dat het goed komt als je je goed gaat voelen. Je moet in jezelf blijven geloven en weten wat je kan. Dat is voor mij goed voetballen. Dan komt het vertrouwen vanzelf terug."

Zelfs toen Rensch in een mindere periode zat, werd hij opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal. In de gesprekken die hij met Van Gaal voerde, voelde Rensch het vertrouwen van de Amsterdammer. "Hij wilde de oude Devyne terugzien. Ik hoop dat ik dat nu heb laten zien."

Zijn trainer Schreuder ziet dat Rensch op de weg terug is. "Hij ontwikkelt zich heel erg goed", zei Schreuder na afloop van het duel met Rangers. "Ik vind dat hij volwassen speelt en een goede connectie met rechtsbuiten Dusan Tadic heeft."

"Ze zijn veel met elkaar bezig op de training: wanneer moet hij aan de binnenkant en wanneer moet hij aan de buitenkant staan? Verdedigend wordt hij steeds beter. Hij oogt stabiel en zijn omgeving coacht en helpt hem goed. Hij maakt stappen."

'WK schiet weleens door mijn hoofd'

Rensch wordt naar eigen zeggen beter door de concurrentiestrijd met de Mexicaanse nieuweling Jorge Sánchez, die vorige maand voor 5 miljoen euro werd overgenomen van Club América. "Iedereen heeft concurrentie nodig, want dat maakt je een betere speler. Ik ook." Schreuder dacht er ook zo over. "Als je een topspeler wilt worden, heb je concurrentie nodig. Devyne laat zien dat hij er klaar voor is."

Zijn goede vorm komt voor Rensch op een goed moment: over twee maanden staat het WK in Qatar op het programma. Een uitgesproken back-up achter de onomstreden Denzel Dumfries is er bij Oranje bovendien niet. "Natuurlijk schiet het WK weleens door mijn hoofd. Ik wil er graag bij zijn."

Rensch is door Van Gaal opgenomen in de 32-koppige voorselectie van Oranje voor de interlandperiode van later deze maand. Voor de rol als back-up van Dumfries moet hij concurreren met Jeremie Frimpong, die bij zijn club Bayer Leverkusen in de eerste weken van het seizoen indruk heeft gemaakt. Volgende week vrijdag wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.

Zelf zit Rensch niet met zijn gedachten bij het Nederlands elftal. "Het belangrijkste is dat ik nu goed presteer bij Ajax en deze lijn doortrek. Ik ben nog niet met het WK bezig. Ik kijk wel wat de toekomst brengt."