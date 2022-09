Rangers-trainer Giovanni van Bronckhorst baalde als een stekker van de ontluisterende vertoning van zijn ploeg in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. De Schotten werden woensdag in Amsterdam met 4-0 afgedroogd, terwijl ze twee weken geleden in de play-offs nog van PSV wonnen.

"Dit is een grote nederlaag", erkende Van Bronckhorst na afloop op zijn persconferentie. "We speelden een slechte wedstrijd. We zaten niet goed genoeg in de wedstrijd om mee te kunnen met Ajax. Je zag het verschil in bewegingen, passen en denken."

Rangers FC keek al na 33 minuten spelen tegen een 3-0-acherstand aan door doelpunten van Edson Álvarez, Steven Berghuis en Mohammed Kudus. De verliezend Europa League-finalist van vorig seizoen kon geen enkele partij bieden tegen Ajax en werd weggespeeld door de regerend landskampioen van Nederland. In de slotfase maakte Steven Bergwijn er ook nog 4-0 van.

En dat terwijl Rangers twee weken geleden PSV van een ticket voor de Champions League afhield door met 0-1 in Eindhoven te winnen. "Wij haalden tegen PSV een hoger niveau", zei Van Bronckhorst. "Maar Ajax zet ook wat sneller druk, is balvaardiger en beweegt vaker."

"Ze doen al jaren op Champions League-niveau mee met de grote teams. Dat is een groot compliment voor Ajax. Het verschil zag je vandaag ook: het verschil in niveau en tempo waren mijn spelers niet gewend. Dat heeft ons in de eerste helft de wedstrijd gekost."

Stand in groep A 1. Ajax 1-3 (+4)

2. Napoli 1-3 (+3)

3. Liverpool 1-0 (-3)

4. Rangers FC 1-0 (-4)

'Welkom in de Champions League!'

Van Bronckhorst hoefde na afloop van de afgang in de Johan Cruijff ArenA niet lang na te denken wat hij zijn diep ontgoochelde spelers ging vertellen. "Welkom in de Champions League! Dit is het niveau wat we gaan tegenkomen."

Daarbij haalde Van Bronckhorst zijn eerste Champions League-wedstrijd in zijn spelerscarrière aan. Bij zijn debuut in het miljoenenbal in 1997 kreeg de voormalige verdediger met Feyenoord een pak slaag van Juventus: 5-1. "We speelden tegen Zinédine Zidane, Alessandro Del Piero en Didier Deschamps. Ik werd weggeblazen en we stonden na dertig minuten met 3-0 achter."

"Ik wist gelijk: dit is het niveau wat ik wil bereiken en ik moet er ook nog hard voor werken. Mijn spelers hebben vandaag hetzelfde ervaren. We moeten de lessen meenemen voor de volgende wedstrijd, want dit is de zwaarste competitie ter wereld."

Na het Europese succes van vorig jaar en de bekerwinst zijn er nu zorgen voor Van Bronckhorst. Zaterdag verloor hij de Old Firm tegen tegen Celtic ook al met 4-0, waardoor hij in de competitie al vijf punten achter op de aartsrivaal staat.

"Acht goals in twee wedstrijden is veel te veel voor een club als Rangers. Dat mag nooit gebeuren. Natuurlijk troffen we vandaag een sterke tegenstander in de Champions League. Daar kan je van verliezen, maar niet met zo'n groot krachtsverschil."