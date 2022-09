Bayern München heeft woensdag de topper in de Champions League tegen Internazionale gewonnen. De Duitse kampioen was dankzij twee schitterende doelpunten met 0-2 te sterk voor de ploeg uit Milaan. In Camp Nou leidde Robert Lewandowski met een hattrick naar een 5-1-zege op Viktoria Plzen.

Leroy Sané opende halverwege de eerste helft op prachtige wijze de score voor Bayern tegen Inter. De Duitse aanvaller nam een mooie lange pass van Joshua Kimmich fraai mee, omspeelde André Onana en schoof simpel binnen.

Onana maakte zijn debuut voor Inter en ging na ruim een uur spelen bijna gruwelijk in de fout. De oud-Ajacied liet een terugspeelbal van Alessandro Bastoni door zijn handen glippen, maar werd gered door de paal.

Een minuut later werd het alsnog 0-2 voor Bayern en ook dat gebeurde op schitterende wijze. Sané en Kingsley Coman werkten zich met een dubbel een-tweetje door de verdediging van Inter, waarna Danilo D'Ambrosio de bal ongelukkig in eigen doel werkte.

Matthijs de Ligt had een basisplaats bij Bayern en speelde tot een kwartier voor tijd mee. Ryan Gravenberch bleef op de bank bij de bezoekers. Denzel Dumfries stond aan de aftrap bij Inter en werd een kleine twintig minuten voor tijd gewisseld. Stefan de Vrij kwam op dat moment juist het veld in bij de thuisploeg.

79 Lewandowski noteert hattrick in thuisduel met Viktoria Plzen

Lewandowski leidt Barcelona met hattrick naar ruime zege

In dezelfde groep beleefde Barcelona een eenvoudige avond tegen het Tsjechische Viktoria Plzen. Franck Kessié kopte de Catalanen na dertien minuten op voorsprong, nadat Jules Koundé de bal bij een corner van Ousmane Dembélé met het hoofd teruglegde.

Twintig minuten later verdubbelde Lewandowski de voorsprong met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Vlak voor rust kwam Viktoria Plzen verrassend terug via een rake kopbal van Jan Sykora, maar nog voor de onderbreking breidde Lewandowski de marge met een intikker weer uit na goed voorbereidend werk van Dembélé.

Halverwege de tweede helft voltooide Lewandowski zijn hattrick. Ditmaal schoot de Pool op aangeven van Ferran Torres vanaf zo'n 20 meter raak. Torres zorgde vier minuten later zelf voor het slotakkoord met een fraaie volley na een pass over de verdediging van Dembélé.

Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd mee bij Barcelona. Memphis Depay viel een kwartier voor tijd in bij de thuisploeg.