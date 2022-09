Trainer Alfred Schreuder heeft ontzettend genoten van het spel van Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC. De Amsterdammers overklasten woensdag in eigen huis de formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst en wonnen met 4-0.

"Het was een mooie avond", zei Schreuder na afloop van het duel op zijn persconferentie. "Je ziet een wedstrijd die je graag wilt zien als trainer van Ajax. De energie van de spelers op het veld sloeg over op de fans. Daarvoor komen de mensen naar het stadion. Daar geniet je wel van."

Ajax kende een geweldige start tegen Rangers: binnen 33 minuten stond het 3-0 voor de thuisploeg dankzij doelpunten van Edson Álvarez, Steven Berghuis en Mohammed Kudus. De Schotse ploeg was een figurant in een grote Ajax-rondo en bleef voor rust nog meer tegendoelpunten bespaard.

In de slotfase werd het nog 4-0 via Steven Bergwijn, waarmee Ajax zijn grootste zege ooit in de Champions League evenaarde. Vier keer eerder won Ajax met 4-0 in de belangrijkste clubcompetitie ter wereld.

"We stonden op het veld als een team, met de drive om voor elkaar een extra meter te lopen", zag Schreuder. "Ik ben daar het meest blij over. Uiteindelijk gaat het daarom. Je doet de dingen samen en alleen samen kan je succesvol zijn. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd. Dat zag je ook tegen SC Cambuur (4-0-zege, red.) en FC Utrecht (0-2-zege), maar we kunnen het ook op dit niveau doen."

Alfred Schreuder koos tegen Rangers verrassend voor Mohammed Kudus en de aanvaller betaalde het vertrouwen van zijn coach uit. Alfred Schreuder koos tegen Rangers verrassend voor Mohammed Kudus en de aanvaller betaalde het vertrouwen van zijn coach uit. Foto: Pro Shots

'Ik dacht dat Kudus dit kon'

Schreuder verraste door niet Brian Brobbey, maar Kudus als spits op te stellen. Die keuze pakte geweldig uit. De speler die vorige week nog een vertrek naar Everton wilde forceren, scoorde niet alleen met een fraai afstandsschot, maar bereidde ook de 2-0 van Berghuis voor en was een plaag voor de verdediging van Rangers FC.

"Ik ben niet verrast door zijn goede spel", aldus Schreuder, die tijdens de voorbereiding Kudus vaker als valse spits opstelde. "Ik probeerde dit omdat ik dacht dat hij het kon. Volgens mij heeft hij dat laten zien. Ik heb hem een compliment gemaakt. Hij heeft weinig gespeeld, terwijl hij goed genoeg is om te kunnen spelen. Dit is extra mooi voor hem."

Schreuder vertelde Brobbey, die in alle vijf de competitiewedstrijden van Ajax basisspeler was en twee keer scoorde, dinsdag het slechte nieuws. De trainer van Ajax benadrukte dat de keuze voor Kudus niet persoonlijk opgevat moest worden door Brobbey, die deze zomer voor ruim 16 miljoen euro overkwam van RB Leipzig.

"Ik maakte een keuze vóór een speler en niet tegen een speler. Het kan wel zijn dat een jonge jongen dat wel zo voelt, dat het tegen hem is. Maar het is echt een keuze voor Kudus geweest. Brian gaat nog genoeg wedstrijden voor Ajax spelen. Hij is een jonge, sterke spits, die we niet voor niets hebben teruggehaald. We hebben veel geloof in hem. Hij moest het nu met minder minuten doen, omdat ik Kudus nog een publiekswissel wilde geven."