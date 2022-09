Liverpool is woensdagavond dramatisch aan de groepsfase van de Champions League begonnen. De ploeg van Virgil van Dijk, poulegenoot van Ajax, ging na een onthutsend zwakke eerste helft ten onder bij Napoli: 4-1.

Bij rust stond het al 3-0 in Stadio Diego Armando Maradona. Piotr Zielinski opende in de vijfde minuut de score, waarna André-Frank Zambo Anguissa en Giovanni Simeone de marge naar drie vergrootten. Het had bij rust nog erger kunnen zijn, want Victor Osimhen miste nog een door Van Dijk veroorzaakte strafschop.

Het was voor het eerst sinds 22 oktober 2014 dat Liverpool in de eerste helft van een Champions League-wedstrijd drie treffers incasseerde. De Premier League-club keek acht jaar geleden tegen een 3-0-achterstand aan tegen Real Madrid. Dat was toen ook de eindstand.

Tegen Napoli werd de achterstand aanvankelijk nog iets groter, want direct na rust tekende Zielinski voor zijn tweede treffer van de avond. Luis Díaz deed vlak daarna iets terug voor Liverpool, maar een comeback zat er niet meer in. Oranjecaptain Van Dijk deed de hele wedstrijd mee bij Liverpool.

Ondanks de ruime nederlaag staat Liverpool niet laatste in groep A. Ajax won eerder op woensdagavond met 4-0 van het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. Volgende week gaan de Amsterdammers op bezoek bij Liverpool en speelt Napoli in Glasgow tegen Rangers.

Stand in groep A 1. Ajax 1-3 (+4)

2. Napoli 1-3 (+3)

3. Liverpool 1-0 (-3)

4. Rangers FC 1-0 (-4)

Klopp verder onder druk door nieuwe domper

Liverpool won in de Premier League slechts twee van de eerste zes wedstrijden en zette die dramatische vorm door in Napels. 'The Reds' werden volledig overklast door de Italianen, die na vijf minuten op voorsprong kwamen. Zielinski benutte een strafschop na hands van James Milner.

Dik tien minuten later wees scheidsrechter Carlos del Cerro Grande opnieuw naar de stip, met dank aan de VAR. Die zag dat Van Dijk een overtreding beging op Osimhen. De spits ging zelf achter de bal staan, maar zijn poging werd gekeerd door doelman Alisson. In de rebound schoot Giovanni Di Lorenzo wild over.

De dominantie van Napoli hield in de eerste helft aan en in de 31e minuut was de 2-0 alsnog een feit. Zambo Anguissa ontsnapte aan de aandacht van drie Liverpool-spelers en schoot raak. Simeone tikte vlak voor rust ook nog de derde treffer binnen na wederom halfslachtig verdedigen bij Liverpool.

De geplaagde manager Jürgen Klopp greep bij rust in door de dramatisch spelende Joe Gomez te wisselen, maar veel hielp het niet. De tweede helft was slechts twee minuten oud toen Zielinski er van dichtbij 4-0 van maakte. Liverpool deed wel direct wat terug via Díaz, die doelman Alex Meret klopte met een afstandsschot. Napoli hield daarna relatief eenvoudig stand voor eigen publiek.