De technische staf van AZ heeft SC Dnipro-1, de aankomende tegenstander in de groepsfase van de Conference League, niet live in actie kunnen zien vanwege de oorlog in Oekraïne. De Alkmaarders spelen donderdag om 21.00 uur in het Slowaakse Kosice tegen de Oekraïners.

"Dingen zijn natuurlijk heel anders nu", laat AZ-trainer Pascal Jansen woensdag weten op de website van AZ. "Het liefst bekijk je de aankomende tegenstander in hun eigen omgeving. Dat is wat je wilt zien en voelen. Maar desondanks hebben we onszelf goed voorbereid."

Dnipro-1 speelt zijn competitiewedstrijden in lege stadions in Oekraïne, waar strenge maatregelen van kracht zijn. "Ik denk niet dat wij ons kunnen indenken hoe zij zich voelen in Oekraïne", zegt AZ-doelman Hobie Verhulst.

"Daar moeten we stil bij staan en heel bewust mee omgaan. Het is heel heftig voor hen, maar wij moeten aan het voetbal denken en dat is wat we donderdag gaan doen."

Voor AZ, dat drie voorrondes overleefde, wordt het al de zevende wedstrijd van het Europese seizoen. "Je moet af en toe rust nemen en goed voor je lichaam zorgen", aldus Tijjani Reijnders. "Maar ik zie het als een goede zaak. Je wilt elke week spelen. We spelen nu twee wedstrijden per week dus voor mij en mijn ontwikkeling is dat top."

"Natuurlijk zijn er een paar spelers weggegaan, dus er was een plekje op het middenveld vrijgekomen", vervolgde Reijnders, dit seizoen een vaste waarde. "Ik denk dat ik mijn kans gepakt heb. Ten opzichte van vorig seizoen ben ik nu consistenter."

