Mohammed Kudus genoot woensdagavond met volle teugen van het Champions League-duel met Rangers FC (4-0). De aanvallende middenvelder, die in de slotweek van de transfermarkt nog een vertrek bij Ajax wilde afdwingen, mocht als 'valse' spits starten en was met een doelpunt en een assist van grote waarde.

"Ik ben geen aanvaller, maar ik geef altijd alles voor het team. Dus als ik mezelf moet opofferen, doe ik het graag. Ik zie het wel als een opoffering ja. Ik ben een middenvelder en geen spits", zei Kudus in een eerste reactie bij RTL 7.

De Ghanees was in de 32e minuut al belangrijk met een assist bij de 2-0 van Steven Berghuis en zorgde vlak daarna voor het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Kudus liet doelman Jon McLaughlin kansloos met een verwoestende uithaal in de verre hoek.

"Ik deed wat ik het beste kan. Daarna was ik nog wel hongerig naar meer doelpunten. De hele ploeg heeft het heel goed gedaan en dan komen de individuele kwaliteiten naar boven", zei Kudus, die in de 89e minuut onder luid applaus werd vervangen door Brian Brobbey.

Vorige week leek het er nog even op dat Kudus zou vertrekken. De 22-jarige middenvelder is normaal gesproken veroordeeld tot een reserverol en wilde daarom een transfer naar het geïnteresseerde Everton forceren. Hij weigerde zelfs te trainen, maar Ajax wilde hem niet laten gaan.

"Er is veel gebeurd. Ik heb een gesprek met de trainer gehad en nu ben ik hier", zei Kudus, die niet te veel wilde ingaan op zijn vertrekwens. Hij moest lachen toen hem werd gevraagd of hij nu niet liever voor Everton had willen spelen. "Ik speel nu hier."