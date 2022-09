Sporting CP is woensdagavond uitstekend aan de groepsfase van de Champions League begonnen. De ploeg van Jeremiah St. Juste, die aan de aftrap stond en na rust geblesseerd werd gewisseld, won in Duitsland met 0-3 van Eintracht Frankfurt.

Sporting besliste het duel in een tijdsbestek van enkele minuten. Marcus Edwards tekende in de 65e minuut na halfslachtig verdedigen bij Frankfurt voor de openingstreffer. Francisco Trincão maakte er twee minuten later 0-2 van. De Portugees rondde af na een aantal fraaie combinaties.

Nuno Santos maakte de fraaie uitzege van Sporting compleet door in de 82e minuut de 0-3 aan te tekenen. Hij werkte van dichtbij binnen na een afgemeten voorzet van Pedro Porro.

St. Juste maakte die doelpunten niet meer mee in het veld. De 25-jarige Nederlander, die deze zomer voor zo'n 10 miljoen euro werd overgenomen van 1. FSV Mainz 05, werd in de 52e minuut naar alle waarschijnlijkheid met een blessure gewisseld. Bij Frankfurt deed oud-PSV'er Mario Götze de hele wedstrijd mee.

Vorig seizoen zat Sporting nog in een groep met Ajax. De Portugezen haalden toen als nummer twee achter de Amsterdammers de knock-outfase van de Champions League.

Dit keer zit Sporting in een poule met Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur en Olympique de Marseille. Tottenham en Marseille spelen om 21.00 uur tegen elkaar in Londen.