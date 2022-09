Atlético Madrid heeft woensdagavond een spectaculaire overwinning geboekt op FC Porto in de groepsfase van de Champions League. De Spanjaarden wonnen na liefst drie doelpunten in blessuretijd met 2-1 van de Portugezen. In groep D was Tottenham Hotspur met 2-0 te sterk voor een tiental van Olympique de Marseille.

Bij Atlético Madrid-FC Porto zat het venijn overduidelijk in de staart. Het eerste opvallende moment volgde in de 82e minuut, toen Mehdi Taremi van FC Porto zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg voor een opzichtige schwalbe.

Met een man meer kwam Atlético in de eerste minuut van de blessuretijd op voorsprong via Mario Hermoso, die zijn getoucheerde schot over doelman Diogo Costa heen zag gaan. Uitgerekend Hermoso was daarna met een knullige handsbal verantwoordelijk voor de 1-1. Mateus Uribe benutte de daaropvolgende strafschop.

Het leek bij 1-1 te blijven, maar Atlético tekende in de elfde minuut van de blessuretijd toch nog voor de winnende. Antoine Griezmann stond bij de tweede paal helemaal vrij en kopte zijn ploeg naar een spectaculaire overwinning.

Het is pas de tweede keer in de historie van de Champions League dat er vanaf de negentigste minuut drie keer wordt gescoord. In december 2021 waren het ook al Porto en Atlético Madrid die laat piekten. Atlético won toen met 1-3.

Het andere duel in groep B ging tussen Club Brugge en Bayer Leverkusen en werd met 1-0 gewonnen door de Belgen. Abakar Sylla tekende in de 42e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Bjorn Meijer deed het hele duel mee bij Brugge. Bij Leverkusen stonden Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong aan de aftrap en zij werden respectievelijk in de 67e en 86e minuut gewisseld.

Champions League groep B 1. Atlético Madrid 1-3 (+1)

2. Club Brugge 1-3 (+1)

3. FC Porto 1-0 (-1)

4. Bayer Leverkusen 1-0 (-1)

De vreugde was groot bij Atlético Madrid na het winnende doelpunt van Antoine Griezmann. De vreugde was groot bij Atlético Madrid na het winnende doelpunt van Antoine Griezmann. Foto: Getty Images

Richarlison leidt Tottenham in slotfase naar zege

In groep D deed Tottenham Hotspur goede zaken door Olympique de Marseille met 2-0 te verslaan. De 'Spurs' speelden bijna de hele tweede helft met een man meer, omdat Chancel Mbemba in de 47e minuut rood kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Son Heung-Min.

De overtalsituatie resulteerde een kwartier voor tijd in de 1-0. Richarlison stond helemaal vrij in het strafschopgebied en kopte onberispelijk raak. Vlak daarna was de van Everton overgekomen Braziliaan ook verantwoordelijk voor de 2-0, wéér met zijn hoofd. Richarlison kopte een voorzet van Pierre-Emile Hojbjerg via de binnenkant van de paal binnen.

Eerder op woensdag besliste Sporting het uitduel met Frankfurt in een tijdsbestek van enkele minuten. Marcus Edwards tekende in de 65e minuut voor de openingstreffer en Francisco Trincão maakte er twee minuten later 0-2 van. De Portugees rondde af na een aantal fraaie combinaties. Nuno Santos maakte de fraaie uitzege van Sporting compleet: hij werkte in de 82e minuut van dichtbij binnen na een afgemeten voorzet van Pedro Porro.

Jeremiah St. Juste stond in de basis bij Sporting, maar maakte de drie doelpunten niet meer mee in het veld. De 25-jarige Nederlander, die deze zomer voor zo'n 10 miljoen euro werd overgenomen van 1. FSV Mainz 05, werd in de 52e minuut naar alle waarschijnlijkheid met een blessure gewisseld. Bij Frankfurt deed oud-PSV'er Mario Götze de hele wedstrijd mee.

Vorig seizoen zat Sporting nog in een groep met Ajax. De Portugezen haalden toen als nummer twee achter de Amsterdammers de knock-outfase van de Champions League.

Champions League groep D 1. Sporting CP 1-3 (+3)

2. Tottenham Hotspur 1-3 (+2)

3. Olympique de Marseille 1-0 (-2)

4. Eintracht Frankfurt 1-0 (-3)