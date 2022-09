Ajax is woensdag uitstekend begonnen aan de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers walsten in eigen huis over Rangers FC heen en waren met 4-0 te sterk voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Edson Álvarez brak al in de zeventiende minuut de ban voor Ajax met een kopbal uit een hoekschop. Vervolgens bekroonden Steven Berghuis (van richting veranderd schot) en gelegenheidsspits Mohammed Kudus (schot) binnen 33 minuten de galavoorstelling van de thuisploeg. Nog niet eerder was Ajax in de Champions League zo snel op een 3-0-voorsprong gekomen.

Rangers FC had ook na de onderbreking weinig in de melk te brokkelen, al nam Ajax zichtbaar wat gas terug. Na een afgekeurd doelpunt van Rangers vanwege buitenspel bepaalde Steven Bergwijn in de tachtigste minuut de eindstand op 4-0, waarmee Ajax zijn recordzege in de Champions League evenaarde. Vier keer eerder won Ajax met 4-0 in het miljoenenbal.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Ajax kent daarmee de zó gewenste start van de Champions League. In een poule met verder Liverpool en Napoli wordt Rangers FC als de zwakke broeder beschouwd, waardoor Ajax in eigen huis moest winnen met het oog op overwintering in het miljoenenbal. Napoli en Liverpool staan om 21.00 uur tegenover elkaar.

Voor Rangers-coach Van Bronckhorst was het een avond om snel te vergeten. De voormalig trainer van Feyenoord stond vorig seizoen met Rangers in de finale van de Europa League. Hij leidde de club drie weken geleden ten koste van PSV voor het eerst in twaalf jaar naar de Champions League, maar inmiddels verkeren de Schotten in zwaar weer. Zaterdag ging de Old Firm tegen Celtic ook met 4-0 verloren.

Ajax vervolgt de Champions League volgende week dinsdag met een uitwedstrijd tegen zesvoudig eindwinnaar Liverpool, dat de gedoodverfde favoriet voor de groepswinst is. Eerst speelt de ploeg van trainer Alfred Schreuder in de Eredivisie tegen sc Heerenveen. Het thuisduel met de Friezen is komende zaterdag.

Stand in groep A 1. Ajax 1-3 (+4)

2. Liverpool 0-0 (0)

3. Napoli 0-0 (0)

4. Rangers FC 1-0 (-4)

153 Bekijk de samenvatting van Ajax-Rangers FC (4-0)

Ajax speelt met Rangers in eerste helft

Na bijna een half jaar afwezigheid klonk de Champions League-hymne weer in de Johan Cruijff ArenA. Dat leidde tot veel enthousiasme bij de aanwezige 54.000 fans, die met hun vlaggetjes traditioneel meedeinden op de vioolklanken van André Rieu. De hunkering naar nieuw Europees succes was voelbaar in het stadion.

Trainer Schreuder verraste met zijn opstelling door Brian Brobbey te passeren en Kudus als gelegenheidsspits in te zetten. De keuze van de coach pakte niettemin uitstekend uit. Na wat afwachtende openingsminuten was Rangers een figurant in een Ajax-rondo. En als de Schotten de bal hadden, werden ze direct bij de keel gegrepen door de jagende Ajacieden.

Ajax speelde uitstekend combinatievoetbal, maar juist uit een hoekschop viel de openingstreffer. Álvarez werd helemaal vrijgelaten door Rangers en kopte de indraaiende bal van Berghuis vervolgens in de verre hoek. De 1-0 bleek het startsein van een ware kansenregen, waaruit vooral Dusan Tadic en Devyne Rensch niet wisten te scoren.

Na ruim een half uur spelen viel alsnog de 2-0, al kreeg Ajax daar wat hulp van Rangers bij. Berghuis produceerde een krachteloos schot, maar zijn inzet werd van richting veranderd door Rangers-verdediger James Sands, waardoor de Schotse doelman Jon McLaughlin kansloos was.

De honger van Ajax was daarmee niet gestild, want in de 33e minuut tilde Kudus de marge op schitterende wijze naar drie. De Ghanees ramde de bal vanaf de linkerkant via de binnenkant van de paal in de verre hoek en beloonde daarmee de keuze van Schreuder. Ajax was in de Champions League nog nooit zo snel op een 3-0-voorsprong gekomen. "Ze krijgen voetballes!", zongen de fanatieke Ajax-fans en daar was geen woord aan gelogen.

86 Kudus zet Ajax met schitterende uithaal op 3-0-voorsprong tegen Rangers

Bergwijn bepaalt eindstand op 4-0

Ook na rust was Ajax veruit de bovenliggende partij, maar het was duidelijk dat de Amsterdammers wat gas terugnamen met het oog op het zware programma van de komende maanden. Ajax creëerde niet veel kansen en Rangers was zelfs enkele keren gevaarlijk. Uit onvrede met het slechte spel had Rangers-coach Van Bronckhorst in de rust drie keer gewisseld.

Na ruim een uur spelen ondernam Kudus een solo die deed denken aan de dribbel van Zlatan Ibrahimovic als speler van Ajax in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda in 2004. Kudus omspeelde drie spelers en sprintte voorbij Rangers-doelman McLaughlin, maar de bal schoot te ver voor hem door om uit te kunnen halen.

Uit het niets was Rangers aan de andere kant gevaarlijk, toen Jurriën Timber een inzet van Ryan Kent toestond bij een voorzet vanaf de rechterkant. De bal zeilde net naast. Even dacht Rangers zelfs op 3-1 te komen via Borna Barisic, die fraai raak schoot. De VAR keurde de treffer echter af vanwege buitenspel.

Uiteindelijk werd het zelfs nog 4-0 in Amsterdam. Rangers-speler Ryan Jack lanceerde Bergwijn met een verkeerde terugspeelbal en de linksbuiten pakte dat cadeautje gretig uit. Hij omspeelde de doelman en maakte de champagnewedstrijd van Ajax compleet, ook al moest hij het veld met kramp verlaten en raakte Rangers in de blessuretijd nog de paal.