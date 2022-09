Lutsharel Geertruida kan voorlopig niet in actie komen voor Feyenoord. De vleugelverdediger kampt met de ziekte van Pfeiffer en moet in ieder geval de komende weken langs de kant staan.

"Hoelang het herstel gaat duren, kan ik niet zeggen. Maar normaal gesproken is hij er in ieder geval tot de interlandbreak niet bij", vertelde trainer Arne Slot woensdag op zijn persconferentie in Rome, waar Feyenoord donderdag de Europa League-campagne begint tegen Lazio.

De ziekte van Pfeiffer wordt veroorzaakt door een besmettelijk virus en is van mens op mens overdraagbaar. De verschijnselen hangen sterk af van de leeftijd, maar zijn vaak koorts, huiduitslag, keelontsteking en vermoeidheid.

De 22-jarige Geertruida is een vaste kracht onder trainer Arne Slot en een van de weinige basisspelers van vorig seizoen die nog altijd voor Feyenoord speelt. Hij deed in de eerste vier competitiewedstrijden de volle negentig minuten mee. Afgelopen zaterdag ontbrak Geertruida wel in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-4).

'We moeten een nieuw boek schrijven'

Slot wil bij de start van de Europa League niet meer terugdenken aan het succesvolle vorige seizoen, waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. De Rotterdammers verloren daarin met 1-0 van AS Roma.

"Na vorig seizoen hebben we de stap naar de Europa League gezet. Dat is al heel mooi, maar nu moeten we een nieuw boek gaan schrijven. We moeten vorig seizoen als inspiratie gebruiken, maar dit avontuur daar los van zien", aldus Slot.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Lazio begint donderdag om 21.00 uur in Rome. De Rotterdammers zitten verder in een groep met FC Midtjylland en Sturm Graz.