De chirurg die Paul Pogba heeft geopereerd aan zijn knie, denkt dat de middenvelder van Juventus begin november terug kan keren op het trainingsveld. Daarmee lijkt deelname aan het WK toch nog niet helemaal uitgesloten.

Juventus-trainer Massimiliano Allegri zei maandag nog dat Pogba "realistisch gezien" pas in januari weer inzetbaar is. In dat geval zou het mondiale eindtoernooi - 20 november tot en met 18 december - te vroeg komen voor de 29-jarige middenvelder.

"Met de medische staf van Juventus hebben we acht weken bepaald als periode die Pogba nodig heeft om terug te keren naar de teamtraining", zei chirurg Roberto Rossi van het Mauriziano-ziekenhuis in Turijn.

"Hij zal wekelijks worden beoordeeld. Hij komt naar het medische centrum van Juve, waar ik zijn herstel zal volgen en zal kijken hoe zijn knie reageert."

Pogba koos er aanvankelijk voor geen operatie te ondergaan nadat hij zich tijdens een training in juli had geblesseerd aan zijn rechterknie. Enkele dagen geleden had hij echter te maken met een terugval, waardoor hij toch besloot tot een operatie.

Door zijn knieproblemen maakte Pogba dit seizoen nog geen minuten voor Juventus. De Italianen namen hem deze zomer transfervrij over van Manchester United.