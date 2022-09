Trainer Ruud van Nistelrooij hoopt dat PSV tegen FK Bodø/Glimt defensief beter voor de dag komt dan afgelopen weekend tegen FC Twente (2-1-nederlaag). De club uit Eindhoven speelt donderdagavond de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League.

"Je moet naar alle zaken kijken die het team kan verbeteren, en de defensie is er een van", zegt Van Nistelrooij tegen ESPN. "De verdediging moet op orde zijn. Zo min mogelijke tegengoals is een hele grote voorwaarde om een succesvol team te zijn."

PSV kreeg dit seizoen in ieder officieel duel minimaal één doelpunt tegen, maar is tegelijkertijd de meest scorende ploeg van de Eredivisie. De Eindhovenaren maakten in de eerste vijf wedstrijden 23 doelpunten. "We scoren lekker veel, dat klopt, maar defensief moeten we structureel verbetering laten zien", vindt de 46-jarige trainer.

Bodø/Glimt was tot vorig seizoen nog een verrassing in Europa, maar schopte het eerder dit jaar tot de kwartfinales van de Conference League. Xavi Simons is dan ook op zijn hoede voor de nummer twee van de Noorse competitie. "Ik weet dat ze AS Roma en AZ hebben uitgeschakeld, echt een goed team. Maar we zijn gewoon fit en hebben onze voorbereiding gedaan."

Waar PSV nog maar vijf wedstrijden onderweg is in de Eredivisie, speelde Bodø/Glimt al 21 competitieduels. De Noorse Eliteserien begint elk jaar in april en eindigt in november.

De Europa League-wedstrijd tussen PSV en Bodø/Glimt in het Philips Stadion begint donderdag om 18.45 uur. Groep A bestaat verder uit Arsenal en FC Zürich.