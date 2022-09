AZ opent de groepsfase van de Conference League donderdagavond met een uitwedstrijd tegen Dnipro-1. Deze club uit Oekraïne bestaat pas enkele jaren en werkt de thuisduels vanwege de oorlog in eigen land af in het Slowaakse Kosice. Met name de spits (foto) van Dnipro is buiten de landsgrenzen een bekende naam.

Jarenlang was het een populaire tongbreker onder voetballiefhebbers: Dnipro Dnipropetrovsk. Wie de naam van de Oekraïense voetbalclub meerdere keren achter elkaar foutloos kon uitspreken, maakte indruk onder de toehoorders.

Drie jaar geleden hield Dnipro Dnipropetrovsk op te bestaan. De club die in 2015 de finale van de Europa League had bereikt door onder meer het Ajax van trainer Frank de Boer te verslaan, ging failliet en verdween uit het voetbal. Liefhebbers moesten op zoek naar een nieuwe tongbreker.

Uit de smeulende resten van Dnipro Dnipropetrovsk ontsproot een 'nieuwe' club met een gelijkaardige, maar makkelijker uit te spreken naam: SC Dnipro-1. 'Nieuw' staat daarbij tussen aanhalingstekens, want het in 2017 opgerichte Dnipro-1 nam gretig het stadion en de jeugdopleiding van de failliete grote broer over.

Het logo en de marineblauwe clubkleur daarentegen doen nauwelijks aan Dnipro Dnipropetrovsk denken. En de naam is dus net even anders. Dnipro is de Oekraïense aanduiding voor de rivier die het land van noord naar zuid in tweeën snijdt. Ook de 1,2 miljoen inwoners tellende thuisstad van de club is naar deze rivier vernoemd.

Weinig informatie op Wikipedia-pagina

De clubhistorie van het piepjonge Dnipro-1 moet logischerwijs nog geschreven worden. De Wikipedia-pagina van de Oekraïense club is summier en bevat minder informatie dan die over pak 'm beet de roze koek of de gestreepte kniptor. Dnipro-1 speelt sinds 2019 in de Premier Liha, de hoogste afdeling in Oekraïne. Landstitels of andere hoofdprijzen prijken niet op de erelijst.

Artem Dovbyk is - zeker in Oekraïne - het bekendste gezicht in de huidige selectie van Dnipro-1. De 25-jarige spits kopte zijn land vorig jaar op het EK tegen Zweden in de blessuretijd van de verlenging naar de kwartfinales. Daarnaast was coach Oleksandr Kucher een beroemde voetballer in Oekraïne. Hij speelde 56 interlands en veroverde zeven landstitels met Shakhtar Donetsk.

Dnipro-1 bekleedde de derde plaats toen de competitie begin dit jaar vanwege de oorlog in het land werd stilgelegd. Op basis van die klassering plaatste de club zich voor de play-offs van de Europa League, waarin het Cypriotische AEK Larnaca een maatje te groot bleek.

De groepsfase van de Conference League was daardoor het hoogst haalbare. Daarin stuit Dnipro-1 op AZ, Apollon Limassol en FC Vaduz. De Alkmaarders vormen donderdag in Kosice om 21.00 uur de eerste tegenstander.