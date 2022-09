FC Utrecht is van plan om op korte termijn weer mee te doen in de Eredivisie voor vrouwen. De club uit de Domstad mikt op een terugkeer bij de start van seizoen 2023/2024.

"Wij vinden dat een grote, ambitieuze en belangrijke club als FC Utrecht moet staan voor professioneel voetbal voor mannen en vrouwen", aldus algemeen directeur van FC Utrecht Thijs van Es woensdag in een verklaring op de clubsite.

De Utrechtse club was in 2007 een van de eerste zes deelnemers aan de Vrouwen Eredivisie. In het seizoen 2009/2010 won de ploeg de KNVB Beker. Toen in 2015 opnieuw een Eredivisie voor vrouwen werd opgericht, ontbraken de Utrechters omdat het vrouwenteam om financiële redenen was opgeheven.

"Dit keer gaan we het anders doen. We creëren een organisatie geheel geïntegreerd in de voetbalclub FC Utrecht, waarin meiden en jongens gelijke kansen krijgen en vrouwen zich net zo belangrijk voelen als onze mannen", aldus manager vrouwenvoetbal bij FC Utrecht Marlou Peeters.

KNVB vindt twaalf teams het ideale aantal

In het nieuwe seizoen, dat volgende week vrijdag begint, zijn er met Fortuna Sittard en Telstar al twee nieuwe teams toegetreden tot de Vrouwen Eredivisie. De competitie bestaat dan uit elf teams, één minder dan het gewenste aantal van de KNVB.

De voetbalbond sprak eerder dit jaar nadrukkelijk de wens uit om volgend jaar uit te breiden naar twaalf teams. Dat aantal is volgens de voetbalbond "een geschikt aantal om door te groeien naar de Europese top".

FC Utrecht verwacht in januari 2023 meer duidelijkheid over de terugkeer op het hoogste niveau te krijgen.