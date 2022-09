Thomas Tuchel is woensdag ontslagen als trainer van Chelsea. De Duitse manager ging dinsdag met Chelsea op bezoek bij Dinamo Zagreb verrassend onderuit (1-0).

Het verloren eerste groepsduel van de Champions League was opnieuw een tegenvaller voor Tuchel en Chelsea, dat dit seizoen ook in de Premier League niet kan overtuigen. Van de eerste zes wedstrijden won de ploeg slechts drie, met als dieptepunt de 3-0-nederlaag op bezoek bij Leeds United.

Na de moeizame seizoensstart heeft de nieuwe eigenaar Todd Boehly de knoop doorgehakt. In de verklaring op de site van Chelsea is te lezen dat de eigenaren het nu - honderd dagen na de overname - "het juiste moment vinden voor deze transitie".

De 49-jarige Tuchel stond exact honderd wedstrijden langs de lijn bij Chelsea. Voor aanvang van Dinamo Zagreb-Chelsea ging hij nog in op de mijlpaal. "Honderd is mooi, maar ik hoop dat er nog honderd bij komen", zei hij.

Tuchel won in eerste seizoen direct Champions League

Tuchel was sinds januari 2021 in dienst bij Chelsea, waar hij de ontslagen Frank Lampard opvolgde. In zijn eerste seizoen leidde hij de club uit Londen direct naar de Champions League-winst. In het jaar daarop voegde hij de UEFA Super Cup en wereldbeker voor clubteams aan zijn erelijst toe.

Deze zomer trof Tuchel bij Chelsea in de persoon van Boehly een nieuwe eigenaar na het gedwongen vertrek van Roman Abramovich. Onder leiding van de Amerikaan gaf de club van alle Premier League-clubs deze zomer het meest (282 miljoen euro) uit, maar resultaten bleven uit.

Voor Tuchel was Chelsea zijn derde klus als hoofdtrainer. Eerder was hij de eindverantwoordelijke bij Borussia Dortmund (2015-2017) en Paris Saint-Germain (2018-2020).