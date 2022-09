Ajax treedt woensdag zonder Brian Brobbey aan tegen Rangers FC in de eerste groepswedstrijd van de Champions League. Trainer Alfred Schreuder kiest voor Mohammed Kudus in de spits. Ook Kenneth Taylor heeft een basisplaats tegen de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Berghuis, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Opstelling Rangers FC McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Wright, Kamara, Lundstram; Tillman, Colak,Kent.

De reservebeurt van Brobbey is opmerkelijk, omdat hij in alle vijf de competitiewedstrijden van Ajax in de basis begon. Daarin scoorde de spits, die deze zomer voor ruim 16 miljoen euro overkwam van RB Leipzig, twee keer. Afgelopen zaterdag werd hij in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (4-0) in de rust gewisseld.

Kudus kwam toen in de plaats van Brobbey en was direct trefzeker voor Ajax. De Ghanees probeerde vorige week woensdag, op de slotdag van de transfermarkt, nog een vertrek uit Amsterdam te forceren door tot onvrede van Schreuder niet op het trainingsveld te verschijnen. Kudus stond in de belangstelling van Everton, maar Ajax weigerde hem te laten gaan.

Aanvoerder Dusan Tadic begint weer als rechtsbuiten. Rond en na de transfer van Antony naar Manchester United wisselden Steven Berghuis en Tadic elkaar af aan de rechterkant van de aanval. Anderhalve week geleden tegen FC Utrecht (0-2) en tegen Cambuur speelde Tadic ook als rechtsbuiten. In die wedstrijden maakte hij geen overtuigende indruk, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan. Schreuder laat hem daar dus wel staan.

Berghuis krijgt op het middenveld assistentie van Taylor. De twintigjarige Noord-Hollander zat tegen Cambuur op de bank, maar viel na rust in en gaf een assist. Vermoedelijk kreeg de middenvelder rust in die wedstrijd. Taylor beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax en werd vrijdag voor het eerst in zijn loopbaan bij de voorselectie van het Nederlands elftal gehaald.

Davy Klaassen, die tegen Cambuur voor het eerst dit seizoen een basisplaats had, en nieuweling Lucas Ocampos zitten naast Brobbey op de bank. Owen Wijndal is de enige afwezige in de wedstrijdselectie. De linksback kampt al langer met een enkelblessure. Mohamed Ihattaren is niet ingeschreven voor de Champions League.

Mohammed Kudus krijgt de kans van trainer Alfred Schreuder. Foto: Getty Images

Schreuder debuteert in Champions League

Voor Ajax vormt het duel met Rangers FC de aftrap van de Champions League-campagne. De Amsterdammers hopen weer eens hoge ogen te gooien in het miljoenenbal. Vorig seizoen won de Nederlandse recordkampioen alle wedstrijden in een groep met Borussia Dortmund, Sporting CP en Besiktas, maar in de eerste knock-outronde volgde een teleurstellende uitschakeling tegen Benfica.

Schreuder maakt tegen Rangers zijn Champions League-debuut als trainer. De 49-jarige Barnevelder volgde deze zomer Erik ten Hag op, die na een succesperiode van 4,5 jaar naar Manchester United vertrok. Schreuder kende een hectische start in Amsterdam. Hij zag maar liefst vijf basisspelers vertrekken en verwelkomde tien nieuwe spelers.

Met Rangers FC treft Ajax een geduchte tegenstander. De ploeg van Van Bronckhorst was in de play-offs van de Champions League te sterk voor PSV, waardoor de Europa League-finalist van vorig seizoen voor het eerst sinds 2010 in de grootste clubcompetitie ter wereld uitkomt. Rangers ging zaterdag wel hard onderuit in de Old Firm tegen Celtic (4-0).

Voor Calvin Bassey wordt het een bijzondere wedstrijd. De 22-jarige verdediger speelde twee jaar voor Rangers FC voordat hij afgelopen zomer voor een transfersom van 23 miljoen euro overstapte naar Ajax. De Nigeriaan was in mei ook basisspeler in de Europa League-finale tegen Eintracht Frankfurt, die Rangers na penalty's verloor.

Ajax-Rangers FC gaat woensdag om 18.45 uur van start. Het duel in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler. Ajax won alle voorgaande vier ontmoetingen met Rangers, waaronder de laatste editie in 1996 (0-1). Napoli-Liverpool, de andere wedstrijd in groep A, begint om 21.00 uur.